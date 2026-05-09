Vásárhelyi Máté pályacsúccsal győzött a kalandos Mátrabérc Trail-en

Magabiztos futással, pályacsúccsal győzött a Mátrabérc Trail-en: ez volt a célja?



Igen, egyértelműen a pályacsúcs volt a célom előzetesen – mondta a Csupasportnak Vásárhelyi Máté. – A verseny előtt megnéztem a korábbi szakaszidőket böngészve, hogy ez mennyire reális célkitűzés lehet, s egyértelműen annak láttam. Tudtam, ha nem sérülök meg és, ha nem jön közbe semmi, akkor igenis összejöhet. Telekocsival érkeztem a verseny helyszínére, a frissítésem pedig remekül működött.

Ha már a frissítést említette: ez mindig sarkalatos pont egy ilyen versenyen. Ezúttal hogyan oldotta meg?



Szerencsére tudtam bevinni gélt és izót, valamint elegendő vizet is. Figyeltem, hogy fél óránkét megfelelően frissítsek, csak úgy repült az idő, három óra után csodálkoztam, hogy már ilyen sok eltelt – mindig vártam, hogy a következő pontra érjek. Sokat segített, hogy ismertem a pályát, sikerült jól felépítenem a taktikámat. Gyorsan az élre kerültem, szinte végig vezettem, nem volt veszélyben a győzelmem. Igaz, akadtak kalandos szituációk, például kikötődött a cipőfűzőm, egy ízben át kellett másznom egy kerítésen, és volt, hogy rossz irányba fordultam, így kétszáz méter erejéig eltévedtem. Ezek alapján bőven maradt még benne, tudnék javítani az időmön, de ez nincs tervben, meghagyom másoknak.

Viszont negyven kilométertől már nem éltem meg jól a futást, a vége valóságos szenvedéssé vált. De hajtott előre a pályacsúcs.

Mi jelentette a legnagyobb nehézséget?



Kezdtem kiürülni, a végére mentálisan és fizikálisan is elfáradtam, már egy faág átlépése sem volt kellemes érzés. Meg kellett küzdenem ilyen-olyan apróságokkal, de megoldottam a feladatom. Egyébként az esetek többségében nem kezelem jól a fáradtságot, de ezúttal ez is rendben ment. Mindent kiadtam magamból, aminek meglett az eredménye.

Tekintsünk egy kicsit előre: milyen célokat tűzött ki maga elé?



Sokat versenyzem, a következő két nagy megmérettetésem az ifjúsági sky running világbajnokság és a hegyifutó országos bajnokság lesz. Mindent megteszek, hogy a lehető legjobb eredményt érjem el ezeken a versenyeken is.