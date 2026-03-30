Másfél millió eurót kap a koszovói futballválogatott, ha kijut a vb-re

A balkáni együttes a világbajnoki pótselejtező elődöntőjében 4–3-ra nyert Pozsonyban a szlovákok ellen, s már ez a siker is kivívta a kormány elismerését, amely a pénzügyminiszter közlése szerint hétfői ülésén hagyja jóvá a győzelemért járó ötszázezer eurós jutalmat.

A Törökország elleni pristinai mérkőzésnek még nagyobb a tétje: amennyiben sikerül legyőzni Vincenzo Montella legénységét, még egymilliót kereshet Európa legfiatalabb államának nemzeti csapata – azt, hogy az összeget hogyan osztják fel a játékosok és stábtagok között, egyelőre nem tudni. A kvalifikáció a koszovói válogatott eddigi legnagyobb fegyverténye lenne, az UEFA, illetve a FIFA kötelékébe 2016 óta tartozó ország legjobbjai ugyanis még sosem jutottak ki világversenyre.