Nemzeti Sportrádió

Másfél millió eurót kap a koszovói futballválogatott, ha kijut a vb-re

2026.03.30. 11:10
Megjött az étvágy: a szlovákok után a törököket is legyőzné a koszovói válogatott (Fotó: Getty Images)
Koszovó világbajnoki pótselejtező Törökország
Amennyiben a koszovói labdarúgó-válogatott sikerrel veszi a törökök elleni, keddi pótselejtezőt és kijut a nyári világbajnokságra, összesen másfél millió eurós jutalomban részesülhet a csapat.

A balkáni együttes a világbajnoki pótselejtező elődöntőjében 4–3-ra nyert Pozsonyban a szlovákok ellen, s már ez a siker is kivívta a kormány elismerését, amely a pénzügyminiszter közlése szerint hétfői ülésén hagyja jóvá a győzelemért járó ötszázezer eurós jutalmat. 

A Törökország elleni pristinai mérkőzésnek még nagyobb a tétje: amennyiben sikerül legyőzni Vincenzo Montella legénységét, még egymilliót kereshet Európa legfiatalabb államának nemzeti csapata – azt, hogy az összeget hogyan osztják fel a játékosok és stábtagok között, egyelőre nem tudni. A kvalifikáció a koszovói válogatott eddigi legnagyobb fegyverténye lenne, az UEFA, illetve a FIFA kötelékébe 2016 óta tartozó ország legjobbjai ugyanis még sosem jutottak ki világversenyre.

Foci vb 2026
1 órája

Vincenzo Montella változtat Koszovó ellen

Az olasz szakember vezetésével 24 éves szünet után juthatnak ki a vb-re a törökök.

VB-PÓTSELEJTEZŐ
EURÓPAI ZÓNA
A-ÁG
DÖNTŐ (március 31.)
20.45: Bosznia-Hercegovina–Olaszország

B-ÁG
DÖNTŐ (március 31.)
20.45: Svédország–Lengyelország

C-ÁG
DÖNTŐ (március 31.)
20.45: Koszovó–Törökország

D-ÁG
DÖNTŐ (március 31.)
20.45: Csehország–Dánia

 

 

Legfrissebb hírek

Vincenzo Montella változtat Koszovó ellen

Foci vb 2026
1 órája

A koszovói kistigris – Csinta Samu publicisztikája

Foci vb 2026
12 órája

Franco Foda: Az egész nemzet mögöttünk áll

Foci vb 2026
22 órája

A szlovákok szövetségi kapitánya úgy véli, bár nem teljesültek az álmaik, ez nem törli el az elmúlt három és fél év munkáját

Foci vb 2026
2026.03.27. 13:15

„Románia túlságosan félt Yildiztől, Arda Gülertől és a többiektől”

Foci vb 2026
2026.03.27. 09:46

A szlovákok négyet kaptak Pozsonyban Koszovótól a vb-pótselejtezőn, az írektől ezúttal elpártolt a szerencse

Foci vb 2026
2026.03.26. 23:43

A törökök 19 pontos előnyt adtak le, mégis legyőzték Kanadát a női kosár-vb-selejtezőn

Kosárlabda
2026.03.11. 20:49

Török bundabotrány: tizenegy klub tisztviselői kerültek őrizetbe

Minden más foci
2026.02.21. 14:09
Ezek is érdekelhetik