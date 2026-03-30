Vincenzo Montella változtat Koszovó ellen

B. Z.B. Z.
2026.03.30. 10:28
Vincenzo Montella
A törökök olasz szövetségi kapitánya kissé módosít a Romániát legyőző csapaton, hogy lezáruljon a 24 éves, vb-mentes időszak.

Sikerrel vette az első akadályt török válogatott az európai vb-pótselejtező első fordulójában, hazai pályán 1–0-ra legyőzte Romániát. Ám idegenben, Koszovó vendégeként nyernie kell még egy meccset, hogy 24 év után újra világbajnokságon szerepelhessen. Talán meglepő, de a 2002-es társházigazda Dél-Korea ellen 3–2-re megnyert bronzmérkőzés máig az utolsó meccse világbajnokságon a törököknek.

A Fanatik nevű török újság arról ír, Vincenzo Montella szövetségi kapitány várhatóan változtat a románok elleni győztes csapaton. Tekintettel arra, hogy Koszovó sokkal veszélyesebb és fizikailag erősebb ellenfél, ezúttal Orkun Kökcüt játszathatja Ismail Yüksek és Hakan Calhanoglu mellett a középpályán, hogy nagyobb stabilitást adjon a csapatrésznek. Továbbá azt jósolja a lap: Arda Güler középről kikerülhet a jobb szélre, ahol jobban tud érvényesülni a gyorsasága. 

Nemcsak a középpályán és elöl, hanem a védelemben is változás várható. Jobbhátvédként valószínűleg bevethető lesz Zeki Celik, az AS Roma játékosa, aki sérülésből lábadozik, de a tervek szerint átveheti Mert Müldür helyét. A középhátvéd Merih Demiral még nem épült fel teljesen. Samet Akaydin játékára tehát nagyobb az esély, de Montella fontolgatja Ozan Kabak bevetését is – a lap szerint.

A törökországi munkavállalása elején meglehetősen sokat támadott Vincenzo Montellának egyébként mostanában egyre jobb a sajtója. Két és fél éve, 2023 szeptemberében vette át a szövetségi kapitányi posztot, az azóta lejátszott 30 mérkőzésen 17 győzelem és 5 döntetlen mellett 8 vereség a mérlege, és a legutóbbi kilenc tétmeccséből hetet megnyert a csapattal.

VB-PÓTSELEJTEZŐ
EURÓPAI ZÓNA
A-ÁG
DÖNTŐ (március 31.)
20.45: Bosznia-Hercegovina–Olaszország

B-ÁG
DÖNTŐ (március 31.)
20.45: Svédország–Lengyelország

C-ÁG
DÖNTŐ (március 31.)
20.45: Koszovó–Törökország

D-ÁG
DÖNTŐ (március 31.)
20.45: Csehország–Dánia

 

