Tizenkilenc góllal győztük le a törököket az Eurokupa-mérkőzésen



NŐI KÉZILABDA EUROKUPA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

2. CSOPORT

TÖRÖKORSZÁG–MAGYARORSZÁG 23–42 (14–22)

Aksaray Merkez, 3000 néző. V: Genc Bujupi, Getoar Bujupi (koszovóiak)

TÖRÖKORSZÁG: Bembeyaz – Öztürk 8 (6), Burhan 1, Akgün 2, Bozdogan, Iskit Caliskan 2, Türkyilmaz 2. Csere: Karademir (kapusok), Tügel 3, Özler, Aydemir 1, Bozova 2, Isikhan 1, Kaya, Kendirci, Sengöcen 1. Szövetségi kapitány: David Ginesta

MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – Falusi-Udvardi 5, KLUJBER 7 (2), VÁMOS P. 5, TÓVIZI 4, Kuczora 3, MÁRTON G. 7. Csere: BUKOVSZKY (kapus), Papp N., Simon P. 3, Juhász Kata 2, Csíkos 1, PETRUS 5. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–1. 9. p.: 6–6. 14. p.: 6–12. 19. p.: 7–16. 22. p.: 9–19. 38. p.: 16–29. 45. p.: 17–34. 54. p.: 20–39. 58. p.: 21–42

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 6/6, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Golovin Vlagyimir: – Sikerült megvalósítani a megbeszélteket, a védekezésben és a lerohanásban gyakoroltakat is. Az első félidőben a kelleténél többet hibáztunk és több labdát adtunk el, de hatvan percig jó tempóban kézilabdáztunk. Működött a védekezés, betartottuk az elveket, besegítettünk egymásnak, csak így tudunk eredményesek lenni egy jóval erősebb ellenféllel szemben is később.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az utolsó előtti csoportmérkőzését vívta az Európa-kupában a magyar női kézilabda-válogatott Törökországban, szerda este. A kvartett második helyéért és a szeptember végi négyes döntőbe jutásért küzdő, magasabb szintet képviselő mieink számítottak a meccs abszolút esélyesének és végül simán érvényesítették is a papírformát.

Két esztergomi játékos, a jobbszélső Kovács Anett és a balátlövő Faragó Lea maradt ki a 16 tagú magyar meccskeretből (így tehát Falusi-Udvardi Laura volt az egyetlen klasszikus jobbszélső Golovin Vlagyimir együttesében), míg a beálló, Juhász Kata először lépett pályára a felnőtt válogatottban, érdekesség, a debreceni játékos első két kísérletét egyből gólra is váltotta.

Jó hangulat várta a feleket, de nemcsak a nézők voltak lelkesek, a török csapat is nagy kedvvel vetette bele magát a küzdelembe a mérkőzés elején. Aztán a döcögősebb kezdés után, 6–6-os állást követően fokozatosan elléptek a mieink. Ahogy egyre jobban összeállt a védekezés és egyre többször védett Szemerey Zsófi a kapuban, illetve egyre hatékonyabban csaptak le Vámos Petráék a hamar elbizonytalanodó hazaiak hibáira, és lőttek gyors gólokat, úgy nőtt a különbség. A 22. percben már tíz volt közte, Csíkos Luca találatával 19–9-re léptek el a mieink, a hazaiak pedig másodszor is időt kértek, ami már valamivel jobban éreztette a hatását, de a szünetben így is megnyugtató, 22–14-es előnnyel vonulhatott az öltözőbe a Golovin-csapat.

A magyar válogatott jó tempóban folytatta a második felvonást is, így a törökök spanyol trénere, David Ginesta a 36. perc végén a harmadik, utolsó időkérését is kihasználta, de ezzel sem tudta megfékezni a mieinket. Kapusposzton cseréltünk, érkezett a kiválóan teljesítő Bukovszky Anna, Golovin bátran forgathatta a felállást és kísérletezhetett. Kijött a két együttes közötti képességbeli különbség, abszolút reális képet festett a csata. A második játékrész első húsz percét 15–5-re nyerte meg a kiváló hatékonysággal támadó magyar nemzeti csapat, amely gond nélkül gyűjtötte be a két pontot és öt nyeretlen találkozó után örülhetett ismét győzelemnek.

A mieink szombaton, Csehország ellen zárják a csoportkört Érden, és biztosíthatják be a továbbjutásukat. 23–42

