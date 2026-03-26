„Egy egész országot viszek a vállamon” – Gattuso altatókat szed a sorsdöntő meccs előtt

Gennaro Gattuso célja megakadályozni, hogy Olaszország futballnagyhatalom létére egymás után harmadszor is lemaradjon a világbajnokságról.

„Nagyon jó a hangulat a csapatnál, fantasztikus három napon vagyunk túl. Mindenki érzi a mérkőzés súlyát, jó az, hogy nyomás alatt és felelősségtudattal készülünk” – fogalmazott Gattuso az összecsapást megelőző sajtótájékoztatóján.

A szakember hangsúlyozta, hogy a sikerhez nem elég a taktikai fegyelem, mentálisan is nagy erőre lesz szükség: „Mindkettő ugyanannyira fontos. Észak-Írország elkötelezett, mindenben hisz, amit csinál. Az északírek direkt játékot játszanak, harcolnak a második labdákért, mindenhol jelen vannak a pályán. Talán furcsa, amit mondok, de tudnunk kell szenvedni is, amikor pedig nálunk van a labda, gyorsan kell játszanunk, veszélyt kell teremtenünk az utolsó tizenöt-húsz méteren.”

Gattuso nem titkolta, hogy óriási teher nehezedik rá: „Kétségtelenül ez a legfontosabb meccs edzői pályafutásomban. Még fiatal vagyok, de egy egész országot viszek a vállamon. Az elmúlt hét hónapban minden nap ezt hallottam: »Vigyen ki minket a vb-re!« A nyomás éppen ezért hatalmas.”

A 48 éves tréner elmondása szerint problémákkal küszködik az alvást illetően: „Köszönettel tartozom az orvosoknak, mert ellátnak altatóval. Különben hajnali négykor ébren lennék, mint egy denevér...”

„A játékosok ma már a telefonjukon nézik az ellenfelet, taktikákat elemeznek. Két napot töltöttünk videózással. Világossá vált számunkra, hogy az ellenfél minden labdában hisz, mindenben lehetőséget lát. Ehhez kell tartanunk magunkat” – zárta Gattuso a sajtótájékoztatót.

Az olaszok számára tehát nincs hibázási lehetőség, hazai pályán jó eredményt kell elérniük ahhoz, hogy életben tartsák vb-részvételi reményeiket. Továbbjutás esetén a Wales–Bosznia-Hercegovina meccs győztese várna a négyszeres világ- és kétszeres Európa-bajnokra.

20.45: Olaszország–Észak-Írország, Bergamo (Tv: Spíler2)