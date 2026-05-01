„Borzalmas! Gyenge edzők, sz.r játékosok” – Guardiola humoránál volt a PSG–Bayern kapcsán
Sérültek helyzete: „Rodri egyre jobban van, ám még nem edzett velünk. Rúben Dias még nem tér vissza, de javul, ahogy Josko Gvardiol is.”
A sűrű programról: „Ez a menetrend olyan, amilyen – alkalmazkodnunk kell. Én még a Bajnokok Ligája elődöntőjében is szívesen lennék. Lehetne jobb a naptárunk, de már régóta nem várok mást. Más országokban előfordulhat halasztás, ám itt ez van. Ha valakinek nem tetszik, el lehet menni Franciaországba vagy Portugáliába dolgozni. Én szeretek itt lenni. Azt csinálnak, amit akarnak – mi pedig játszunk.”
John Stones búcsújáról: „Stones messze a legjobb játékos volt az isztambuli döntőben. Ez sokat elmond a személyiségéről. Most már jól érzi magát fizikailag, remélhetőleg visszanyeri a ritmust. Egy részünk távozik vele. Fantasztikus ember a pályán és azon kívül is.”
Az Everton elleni mérkőzésről: „Készen állunk egy újabb döntőre. Az Everton még küzd a nemzetközi kupaszereplésért. ezért nem lesz könnyű dolgunk. Nagyon jól védekeznek, David Moyes pontosan tudja, mit csinál. De mi is pontosan tudjuk, hogy mi a tét.”
Kiruccanás Stockportba: „Láttam a naptárban a Paris Saint-Germain–Bayern Münchent, és azt mondtam: micsoda borzalmas párosítás… Gyenge edzők, sz.r játékosok… Imádom az angol futballt, ezért inkább elmentem megnézni a Stockport County meccsét. A viccet félretéve, otthon, már az eredmény ismeretében, egy pohár bor mellett megnéztem a PSG–Bayernt felvételről.”
ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
Május 4., hétfő
21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
34
22
7
5
64–26
+38
73
|2. Manchester City
33
21
7
5
66–29
+37
70
|3. Manchester United
34
17
10
7
60–46
+14
61
|4. Liverpool
34
17
7
10
57–44
+13
58
|5. Aston Villa
34
17
7
10
47–42
+5
58
|6. Brighton & Hove Albion
34
13
11
10
48–39
+9
50
|7. Bournemouth
34
11
16
7
52–52
0
49
|8. Chelsea
34
13
9
12
53–45
+8
48
|9. Brentford
34
13
9
12
49–46
+3
48
|10. Fulham
34
14
6
14
44–46
–2
48
|11. Everton
34
13
8
13
41–41
0
47
|12. Sunderland
34
12
10
12
36–45
–9
46
|13. Crystal Palace
33
11
10
12
36–39
–3
43
|14. Newcastle
34
12
6
16
46–50
–4
42
|15. Leeds United
34
9
13
12
44–51
–7
40
|16. Nottingham Forest
34
10
9
15
41–45
–4
39
|17. West Ham
34
9
9
16
42–58
–16
36
|18. Tottenham
34
8
10
16
43–53
–10
34
|19. Burnley
34
4
8
22
34–68
–34
20
|20. Wolverhampton
34
3
8
23
24–62
–38
17