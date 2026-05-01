„Borzalmas! Gyenge edzők, sz.r játékosok” – Guardiola humoránál volt a PSG–Bayern kapcsán

2026.05.01. 16:05
null
Pep Guardiolára kemény idényhajrá vár, de csapata akár három trófeával is zárhat (Fotó: Getty Images)
Újabb kulcsfontosságú Premier League-fordulóra készül a bajnoki címre törő Manchester City labdarúgócsapata, amelynek vezetőedzője, Pep Guardiola a pénteki sajtótájékoztatóján több fontos témát is érintett.

Sérültek helyzete: „Rodri egyre jobban van, ám még nem edzett velünk. Rúben Dias még nem tér vissza, de javul, ahogy Josko Gvardiol is.”

A sűrű programról: „Ez a menetrend olyan, amilyen – alkalmazkodnunk kell. Én még a Bajnokok Ligája elődöntőjében is szívesen lennék. Lehetne jobb a naptárunk, de már régóta nem várok mást. Más országokban előfordulhat halasztás, ám itt ez van. Ha valakinek nem tetszik, el lehet menni Franciaországba vagy Portugáliába dolgozni. Én szeretek itt lenni. Azt csinálnak, amit akarnak – mi pedig játszunk.”

John Stones búcsújáról: „Stones messze a legjobb játékos volt az isztambuli döntőben. Ez sokat elmond a személyiségéről. Most már jól érzi magát fizikailag, remélhetőleg visszanyeri a ritmust. Egy részünk távozik vele. Fantasztikus ember a pályán és azon kívül is.”

Az Everton elleni mérkőzésről: „Készen állunk egy újabb döntőre. Az Everton még küzd a nemzetközi kupaszereplésért. ezért nem lesz könnyű dolgunk. Nagyon jól védekeznek, David Moyes pontosan tudja, mit csinál. De mi is pontosan tudjuk, hogy mi a tét.”

Kiruccanás Stockportba: „Láttam a naptárban a Paris Saint-Germain–Bayern Münchent, és azt mondtam: micsoda borzalmas párosítás… Gyenge edzők, sz.r játékosok… Imádom az angol futballt, ezért inkább elmentem megnézni a Stockport County meccsét. A viccet félretéve, otthon, már az eredmény ismeretében, egy pohár bor mellett megnéztem a PSG–Bayernt felvételről.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
Május 4., hétfő
21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Arsenal

34

22

7

5

64–26

+38 

73 

  2. Manchester City

33

21

7

5

66–29

+37 

70 

  3. Manchester United

34

17

10

7

60–46

+14 

61 

  4. Liverpool

34

17

7

10

57–44

+13 

58 

  5. Aston Villa

34

17

7

10

47–42

+5 

58 

  6. Brighton & Hove Albion

34

13

11

10

48–39

+9 

50 

  7. Bournemouth

34

11

16

7

52–52

49 

  8. Chelsea

34

13

9

12

53–45

+8 

48 

  9. Brentford

34

13

9

12

49–46

+3 

48 

10. Fulham

34

14

6

14

44–46

–2 

48 

11. Everton

34

13

8

13

41–41

47 

12. Sunderland

34

12

10

12

36–45

–9 

46 

13. Crystal Palace

33

11

10

12

36–39

–3 

43 

14. Newcastle

34

12

6

16

46–50

–4 

42 

15. Leeds United

34

9

13

12

44–51

–7 

40 

16. Nottingham Forest

34

10

9

15

41–45

–4 

39 

17. West Ham

34

9

9

16

42–58

–16 

36 

18. Tottenham

34

8

10

16

43–53

–10 

34 

19. Burnley

34

4

8

22

34–68

–34 

20 

20. Wolverhampton

34

3

8

23

24–62

–38 

17 

 

