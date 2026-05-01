„Borzalmas! Gyenge edzők, sz.r játékosok” – Guardiola humoránál volt a PSG–Bayern kapcsán

John Stones búcsújáról: „Stones messze a legjobb játékos volt az isztambuli döntőben. Ez sokat elmond a személyiségéről. Most már jól érzi magát fizikailag, remélhetőleg visszanyeri a ritmust. Egy részünk távozik vele. Fantasztikus ember a pályán és azon kívül is.”

Az Everton elleni mérkőzésről: „Készen állunk egy újabb döntőre. Az Everton még küzd a nemzetközi kupaszereplésért. ezért nem lesz könnyű dolgunk. Nagyon jól védekeznek, David Moyes pontosan tudja, mit csinál. De mi is pontosan tudjuk, hogy mi a tét.”

Kiruccanás Stockportba: „Láttam a naptárban a Paris Saint-Germain–Bayern Münchent, és azt mondtam: micsoda borzalmas párosítás… Gyenge edzők, sz.r játékosok… Imádom az angol futballt, ezért inkább elmentem megnézni a Stockport County meccsét. A viccet félretéve, otthon, már az eredmény ismeretében, egy pohár bor mellett megnéztem a PSG–Bayernt felvételről.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ

Május 4., hétfő

21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)