„Újraindul a bajnokság” – Arteta nem aggódik a Man. Citytől elszenvedett vereség után
A Manchester Cityt irányító Pep Guardiola a lefújás után hangsúlyozta, hogy a győzelem ellenére még mindig az Arsenal vezeti a Premier League-et.
„Ki áll az élen? Nem mi. Ráadásul gólkülönbségben is ők a jobbak” – mondta a katalán szakember, aki szerint csapata lépésről lépésre halad, és bár megvan az esélyük a végső sikerre, hosszú még az út az idény végéig.
Megnyerte az Arsenal elleni csúcsrangadót, szerdán élre állhat a Manchester City
A manchesteriek számára kulcsfontosságú lehet a szerdai, Burnley elleni mérkőzés, amelyet megnyerve élre állnának. Ugyanakkor Guardiola aggódhat is, hiszen Rodrit sérülés miatt le kellett cserélni vasárnap, az aranylabdás középpályásra vizsgálatok várnak.
A meccset Erling Haaland döntötte el a második félidőben szerzett góljával – tette ezt egy rendkívül intenzív összecsapáson, ahol mindkét csapat eltalálta a kapufát, a hajrában pedig Kai Havertz előtt hatalmas lehetőség adódott.
Guardiola éppen ezért elismerően beszélt az ellenfélről is: „Talán a két legjobb csapat Angliában. Kiváló reklámja volt ez a meccs a futballnak világszerte” – mondta, hozzátéve, hogy rendkívül büszke játékosaira.
Az Arsenal mestere, Mikel Arteta nem temeti csapata esélyeit. Szerinte a vereség ellenére minden nyitott maradt: „Szinte újraindul a bajnokság. Három ponttal vezetünk, öt meccs van hátra – kezdődik a játék” – fogalmazott.
A spanyol tréner kiemelte, hogy csapata továbbra is hisz a bajnoki cím megszerzésében, és a hátralévő öt mérkőzés jelenti a legnagyobb lehetőséget számukra. Az Arsenal az elmúlt három idényben második lett, így az igazi áttörés még hiányzik.
Arteta szerint a csalódottság természetes volt az öltözőben, ugyanakkor gyorsan előre tekintettek: „Elveszítettünk egy lehetőséget, de a legnagyobb esély most következik az utolsó öt meccsen.”
A bajnoki versenyfutás tehát minden eddiginél kiélezettebbé vált az idényben, és könnyen lehet, hogy a végső sorrendről az utolsó forduló dönt majd a két csapat között.
ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
MANCHESTER CITY–ARSENAL 2–1 (1–1)
Manchester, Etihad Stadion. Vezette: A. Taylor
Man. City: Donnarumma – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly – Bernardo Silva, Rodri (N. González, 88.) – Semenyo (Aké, 90+6.), Cherki (Foden, 85.), Doku (Savinho, 88.) – Haaland. Vezetőedző: Pep Guardiola
Arsenal: Raya – C. Mosquera (B. White, 74.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard, Zubimendi (Gyökeres, 85.), Rice – Madueke (Martinelli, a szünetben), Havertz, Eze (Trossard, 74.). Vezetőedző: Mikel Arteta
Gólszerző: Cherki (16.), Haaland (65.), ill. Havertz (18.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
33
21
7
5
63–26
+37
70
|2. Manchester City
32
20
7
5
65–29
+36
67
|3. Manchester United
33
16
10
7
58–45
+13
58
|4. Aston Villa
33
17
7
9
47–41
+6
58
|5. Liverpool
33
16
7
10
54–43
+11
55
|6. Chelsea
33
13
9
11
53–42
+11
48
|7. Brentford
33
13
9
11
48–44
+4
48
|8. Bournemouth
33
11
15
7
50–50
0
48
|9. Brighton & Hove Albion
33
12
11
10
45–39
+6
47
|10. Everton
33
13
8
12
40–39
+1
47
|11. Sunderland
33
12
10
11
36–40
–4
46
|12. Fulham
33
13
6
14
43–46
–3
45
|13. Crystal Palace
31
11
9
11
35–36
–1
42
|14. Newcastle
33
12
6
15
46–49
–3
42
|15. Leeds United
33
9
12
12
42–49
–7
39
|16. Nottingham Forest
33
9
9
15
36–45
–9
36
|17. West Ham
32
8
8
16
40–57
–17
32
|18. Tottenham
33
7
10
16
42–53
–11
31
|19. Burnley
33
4
8
21
34–67
–33
20
|20. Wolverhampton
33
3
8
22
24–61
–37
17