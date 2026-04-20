„Újraindul a bajnokság” – Arteta nem aggódik a Man. Citytől elszenvedett vereség után

ROCK PÉTER
2026.04.20. 09:10
Hiába volt nagy előnye a csapatának, Mikel Arteta (jobbra) idén is lemaradhat a bajnoki címről (Fotó: Getty Images)
Pep Guardiola Arsenal Mikel Arteta sajtótájékoztató Premier League Manchester City
Csúcsrangadóhoz méltó mérkőzésen a Manchester City 2–1-re legyőzte az Arsenalt az Etihad Stadionban, ezzel három pontra csökkentette hátrányát a Premier League-tabella élén álló londoniakkal szemben. Az összecsapás után Pep Guardiola nem engedte, hogy játékosai túlságosan előre tekintsenek, míg Mikel Arteta így fogalmazott: szinte „újraindul” a bajnokság.

A Manchester Cityt irányító Pep Guardiola a lefújás után hangsúlyozta, hogy a győzelem ellenére még mindig az Arsenal vezeti a Premier League-et.

„Ki áll az élen? Nem mi. Ráadásul gólkülönbségben is ők a jobbak” – mondta a katalán szakember, aki szerint csapata lépésről lépésre halad, és bár megvan az esélyük a végső sikerre, hosszú még az út az idény végéig.

Angol labdarúgás
14 órája

Megnyerte az Arsenal elleni csúcsrangadót, szerdán élre állhat a Manchester City

Erling Haaland február után szerzett újra gólt a bajnokságban, az Arsenal kétszer is a kapufát találta el.

A manchesteriek számára kulcsfontosságú lehet a szerdai, Burnley elleni mérkőzés, amelyet megnyerve élre állnának. Ugyanakkor Guardiola aggódhat is, hiszen Rodrit sérülés miatt le kellett cserélni vasárnap, az aranylabdás középpályásra vizsgálatok várnak.

A meccset Erling Haaland döntötte el a második félidőben szerzett góljával – tette ezt egy rendkívül intenzív összecsapáson, ahol mindkét csapat eltalálta a kapufát, a hajrában pedig Kai Havertz előtt hatalmas lehetőség adódott.

Guardiola éppen ezért elismerően beszélt az ellenfélről is: „Talán a két legjobb csapat Angliában. Kiváló reklámja volt ez a meccs a futballnak világszerte” – mondta, hozzátéve, hogy rendkívül büszke játékosaira.

Az Arsenal mestere, Mikel Arteta nem temeti csapata esélyeit. Szerinte a vereség ellenére minden nyitott maradt: „Szinte újraindul a bajnokság. Három ponttal vezetünk, öt meccs van hátra – kezdődik a játék” – fogalmazott.

A spanyol tréner kiemelte, hogy csapata továbbra is hisz a bajnoki cím megszerzésében, és a hátralévő öt mérkőzés jelenti a legnagyobb lehetőséget számukra. Az Arsenal az elmúlt három idényben második lett, így az igazi áttörés még hiányzik.

Arteta szerint a csalódottság természetes volt az öltözőben, ugyanakkor gyorsan előre tekintettek: „Elveszítettünk egy lehetőséget, de a legnagyobb esély most következik az utolsó öt meccsen.”

A bajnoki versenyfutás tehát minden eddiginél kiélezettebbé vált az idényben, és könnyen lehet, hogy a végső sorrendről az utolsó forduló dönt majd a két csapat között.

ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
MANCHESTER CITY–ARSENAL 2–1 (1–1)
Manchester, Etihad Stadion. Vezette: A. Taylor
Man. City: Donnarumma – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly – Bernardo Silva, Rodri (N. González, 88.) – Semenyo (Aké, 90+6.), Cherki (Foden, 85.), Doku (Savinho, 88.) – Haaland. Vezetőedző: Pep Guardiola
Arsenal: Raya – C. Mosquera (B. White, 74.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard, Zubimendi (Gyökeres, 85.), Rice – Madueke (Martinelli, a szünetben), Havertz, Eze (Trossard, 74.). Vezetőedző: Mikel Arteta
Gólszerző: Cherki (16.), Haaland (65.), ill. Havertz (18.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

33

21

7

5

63–26

+37 

70 

2. Manchester City

32

20

7

5

65–29

+36 

67 

3. Manchester United

33

16

10

7

58–45

+13 

58 

4. Aston Villa

33

17

7

9

47–41

+6 

58 

5. Liverpool

33

16

7

10

54–43

+11 

55 

6. Chelsea

33

13

9

11

53–42

+11 

48 

7. Brentford

33

13

9

11

48–44

+4 

48 

8. Bournemouth

33

11

15

7

50–50

48 

9. Brighton & Hove Albion

33

12

11

10

45–39

+6 

47 

10. Everton

33

13

8

12

40–39

+1 

47 

11. Sunderland

33

12

10

11

36–40

–4 

46 

12. Fulham

33

13

6

14

43–46

–3 

45 

13. Crystal Palace

31

11

9

11

35–36

–1 

42 

14. Newcastle

33

12

6

15

46–49

–3 

42 

15. Leeds United

33

9

12

12

42–49

–7 

39 

16. Nottingham Forest

33

9

9

15

36–45

–9 

36 

17. West Ham

32

8

8

16

40–57

–17 

32 

18. Tottenham

33

7

10

16

42–53

–11 

31 

19. Burnley

33

4

8

21

34–67

–33 

20 

20. Wolverhampton

33

3

8

22

24–61

–37 

17 

 

