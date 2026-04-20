„Újraindul a bajnokság” – Arteta nem aggódik a Man. Citytől elszenvedett vereség után

A manchesteriek számára kulcsfontosságú lehet a szerdai, Burnley elleni mérkőzés, amelyet megnyerve élre állnának. Ugyanakkor Guardiola aggódhat is, hiszen Rodrit sérülés miatt le kellett cserélni vasárnap, az aranylabdás középpályásra vizsgálatok várnak.

A meccset Erling Haaland döntötte el a második félidőben szerzett góljával – tette ezt egy rendkívül intenzív összecsapáson, ahol mindkét csapat eltalálta a kapufát, a hajrában pedig Kai Havertz előtt hatalmas lehetőség adódott.

Guardiola éppen ezért elismerően beszélt az ellenfélről is: „Talán a két legjobb csapat Angliában. Kiváló reklámja volt ez a meccs a futballnak világszerte” – mondta, hozzátéve, hogy rendkívül büszke játékosaira.

Az Arsenal mestere, Mikel Arteta nem temeti csapata esélyeit. Szerinte a vereség ellenére minden nyitott maradt: „Szinte újraindul a bajnokság. Három ponttal vezetünk, öt meccs van hátra – kezdődik a játék” – fogalmazott.

A spanyol tréner kiemelte, hogy csapata továbbra is hisz a bajnoki cím megszerzésében, és a hátralévő öt mérkőzés jelenti a legnagyobb lehetőséget számukra. Az Arsenal az elmúlt három idényben második lett, így az igazi áttörés még hiányzik.

Arteta szerint a csalódottság természetes volt az öltözőben, ugyanakkor gyorsan előre tekintettek: „Elveszítettünk egy lehetőséget, de a legnagyobb esély most következik az utolsó öt meccsen.”

A bajnoki versenyfutás tehát minden eddiginél kiélezettebbé vált az idényben, és könnyen lehet, hogy a végső sorrendről az utolsó forduló dönt majd a két csapat között.

ANGOL PREMIER LEAGUE

33. FORDULÓ

MANCHESTER CITY–ARSENAL 2–1 (1–1)

Manchester, Etihad Stadion. Vezette: A. Taylor

Man. City: Donnarumma – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly – Bernardo Silva, Rodri (N. González, 88.) – Semenyo (Aké, 90+6.), Cherki (Foden, 85.), Doku (Savinho, 88.) – Haaland. Vezetőedző: Pep Guardiola

Arsenal: Raya – C. Mosquera (B. White, 74.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard, Zubimendi (Gyökeres, 85.), Rice – Madueke (Martinelli, a szünetben), Havertz, Eze (Trossard, 74.). Vezetőedző: Mikel Arteta

Gólszerző: Cherki (16.), Haaland (65.), ill. Havertz (18.)