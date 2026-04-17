Nemzeti Sportrádió

Tóth Alexék távozó edzője: Inkább túl korán menjek el, mint hogy tovább maradjak a kelleténél

ROCK PÉTER
2026.04.17. 12:20
Andoni Iraola nem hazudott: tényleg mosolyogva végzi a munkáját (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bournemouth Tóth Alex Andoni Iraola sajtótájékoztató Premier League
Mint ismert, a Tóth Alexet is soraiban tudó Bournemouth vezetőedzője, Andoni Iraola megerősítette, hogy az idény végén elhagyja a klubot. A spanyol szakember hangsúlyozta: nem egyetlen konkrét ok áll a döntése mögött, hanem egy hosszabb belső folyamat eredményeként jutott erre az elhatározásra.

Andoni Iraola a péntek délelőtti sajtótájékoztatóján elárulta, hogy döntése nem volt egyértelmű, és hosszú ideig vívódott rajta. A Bournemouth vezetőségével folyamatosan egyeztetett az idény során, így a bejelentés nem érte váratlanul a klubot.

„Nem egyetlen fő oka van ennek. Egyszerűen nem akartam kockáztatni azt az elégedettséget, amit az elmúlt három év után érzek” – fogalmazott. Hozzátette, hogy egy esetleges negyedik vagy ötödik idény már sokkal nehezebb lehetett volna, és úgy érezte, most jött el az ideje a váltásnak.

Elmondása szerint az idény során többször is változott a véleménye: volt, amikor biztos volt a maradásban, máskor inkább a távozás felé hajlott: „Inkább azt bánjam, hogy egy évvel korábban mentem el, mint azt, hogy egy évvel tovább maradtam a kelleténél.”

A tréner egy emberi szempontot is kiemelt: „Idővel mindannyian elfáradunk attól, hogy mindig ugyanazokat az arcokat látjuk. Úgy gondolom, ez volt a megfelelő pillanat lezárni ezt az utat, amely számomra igazán különleges volt.”

Iraola külön hangsúlyozta, hogy döntése ellenére rendkívül jól érzi magát a klubnál, és nagyra értékeli a környezetet, amelyben dolgozhatott: „Ez a klub nagyszerű helyzetben van, és olyan dolgokat kaptam itt, amelyeket máshol nem fogok megtalálni. Mindennap mosolyogva jövök dolgozni, és ez nagyon értékes nekem.”

Arsenal v Bournemouth - Premier League
Andoni Iraola többek között az Arsenal ellen is pályára küldte Tóth Alexet (Fotó: Getty Images)

A jövőjével kapcsolatban teljes bizonytalanságról beszélt: „Nincs semmilyen másik klub a háttérben. Nem tudom, hol fogok dolgozni, sőt azt sem, hogy egyáltalán edzősködöm-e a következő idényben.”

Bár a távozása már eldőlt, Iraola hangsúlyozta: teljes mértékben a hátralévő mérkőzésekre koncentrál: „Ez nagy döntés volt, most viszont már arra akarok figyelni, ami előttünk áll. A következő hat meccs kulcsfontosságú nekünk” – zárta gondolatait a spanyol edző, akinek irányítása alatt a magyar válogatott Tóth Alex bemutatkozott a Premier League-ben.

ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
Április 18., szombat
16.00: Newcastle United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

 

Legfrissebb hírek

Nagy bejelentés a „bajnoki döntő” előtt: távozik a Manchester City csapatkapitánya

Angol labdarúgás
Tegnap, 14:35

Hiába van zsebben a BL-elődöntő, Henry figyelmeztette az Arsenalt

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:25

Marco Rose lehet Tóth Alex edzője – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.04.15. 12:01

Az idény végén távozik Tóth Alex edzője – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.04.14. 16:13

„Egyszerűen sokkoló…” – Carrick szerint vigyázni kell, merre halad a futball

Angol labdarúgás
2026.04.14. 07:45

Casemiro fejese kevés volt, Okafor duplájával a Leeds legyőzte a Manchester Unitedet

Angol labdarúgás
2026.04.13. 22:55

Megsérült Cristian Romero, az idény végéig már nem léphet pályára – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.04.13. 20:56

A Chelsea edzője magára vállalta a súlyos vereséget; Guardiolát az Arsenalról kérdezték

Angol labdarúgás
2026.04.13. 09:30
Ezek is érdekelhetik