Tóth Alexék távozó edzője: Inkább túl korán menjek el, mint hogy tovább maradjak a kelleténél
Andoni Iraola a péntek délelőtti sajtótájékoztatóján elárulta, hogy döntése nem volt egyértelmű, és hosszú ideig vívódott rajta. A Bournemouth vezetőségével folyamatosan egyeztetett az idény során, így a bejelentés nem érte váratlanul a klubot.
„Nem egyetlen fő oka van ennek. Egyszerűen nem akartam kockáztatni azt az elégedettséget, amit az elmúlt három év után érzek” – fogalmazott. Hozzátette, hogy egy esetleges negyedik vagy ötödik idény már sokkal nehezebb lehetett volna, és úgy érezte, most jött el az ideje a váltásnak.
Elmondása szerint az idény során többször is változott a véleménye: volt, amikor biztos volt a maradásban, máskor inkább a távozás felé hajlott: „Inkább azt bánjam, hogy egy évvel korábban mentem el, mint azt, hogy egy évvel tovább maradtam a kelleténél.”
A tréner egy emberi szempontot is kiemelt: „Idővel mindannyian elfáradunk attól, hogy mindig ugyanazokat az arcokat látjuk. Úgy gondolom, ez volt a megfelelő pillanat lezárni ezt az utat, amely számomra igazán különleges volt.”
Iraola külön hangsúlyozta, hogy döntése ellenére rendkívül jól érzi magát a klubnál, és nagyra értékeli a környezetet, amelyben dolgozhatott: „Ez a klub nagyszerű helyzetben van, és olyan dolgokat kaptam itt, amelyeket máshol nem fogok megtalálni. Mindennap mosolyogva jövök dolgozni, és ez nagyon értékes nekem.”
A jövőjével kapcsolatban teljes bizonytalanságról beszélt: „Nincs semmilyen másik klub a háttérben. Nem tudom, hol fogok dolgozni, sőt azt sem, hogy egyáltalán edzősködöm-e a következő idényben.”
Bár a távozása már eldőlt, Iraola hangsúlyozta: teljes mértékben a hátralévő mérkőzésekre koncentrál: „Ez nagy döntés volt, most viszont már arra akarok figyelni, ami előttünk áll. A következő hat meccs kulcsfontosságú nekünk” – zárta gondolatait a spanyol edző, akinek irányítása alatt a magyar válogatott Tóth Alex bemutatkozott a Premier League-ben.
ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
Április 18., szombat
16.00: Newcastle United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)