Tóth Alexék távozó edzője: Inkább túl korán menjek el, mint hogy tovább maradjak a kelleténél

Andoni Iraola a péntek délelőtti sajtótájékoztatóján elárulta, hogy döntése nem volt egyértelmű, és hosszú ideig vívódott rajta. A Bournemouth vezetőségével folyamatosan egyeztetett az idény során, így a bejelentés nem érte váratlanul a klubot.

„Nem egyetlen fő oka van ennek. Egyszerűen nem akartam kockáztatni azt az elégedettséget, amit az elmúlt három év után érzek” – fogalmazott. Hozzátette, hogy egy esetleges negyedik vagy ötödik idény már sokkal nehezebb lehetett volna, és úgy érezte, most jött el az ideje a váltásnak.

Elmondása szerint az idény során többször is változott a véleménye: volt, amikor biztos volt a maradásban, máskor inkább a távozás felé hajlott: „Inkább azt bánjam, hogy egy évvel korábban mentem el, mint azt, hogy egy évvel tovább maradtam a kelleténél.”

A tréner egy emberi szempontot is kiemelt: „Idővel mindannyian elfáradunk attól, hogy mindig ugyanazokat az arcokat látjuk. Úgy gondolom, ez volt a megfelelő pillanat lezárni ezt az utat, amely számomra igazán különleges volt.”

Iraola külön hangsúlyozta, hogy döntése ellenére rendkívül jól érzi magát a klubnál, és nagyra értékeli a környezetet, amelyben dolgozhatott: „Ez a klub nagyszerű helyzetben van, és olyan dolgokat kaptam itt, amelyeket máshol nem fogok megtalálni. Mindennap mosolyogva jövök dolgozni, és ez nagyon értékes nekem.”

Andoni Iraola többek között az Arsenal ellen is pályára küldte Tóth Alexet (Fotó: Getty Images)

A jövőjével kapcsolatban teljes bizonytalanságról beszélt: „Nincs semmilyen másik klub a háttérben. Nem tudom, hol fogok dolgozni, sőt azt sem, hogy egyáltalán edzősködöm-e a következő idényben.”

Bár a távozása már eldőlt, Iraola hangsúlyozta: teljes mértékben a hátralévő mérkőzésekre koncentrál: „Ez nagy döntés volt, most viszont már arra akarok figyelni, ami előttünk áll. A következő hat meccs kulcsfontosságú nekünk” – zárta gondolatait a spanyol edző, akinek irányítása alatt a magyar válogatott Tóth Alex bemutatkozott a Premier League-ben.

ANGOL PREMIER LEAGUE

33. FORDULÓ

Április 18., szombat

16.00: Newcastle United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)