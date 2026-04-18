Arteta szerint kiváltság a Man. City ellen játszani; felépült Guardiola talizmánja

A bajnoki esélyekről szólva Guardiola úgy fogalmazott: bár nagyszerű dolog újra versenyben lenni, aranyérem esetén nem ezt tartaná pályafutása legnagyobb sikerének. Ugyanakkor elismerte az Arsenal fejlődését, amely szerinte az elmúlt idényekben a legnagyobb kihívójukká vált.

A vasárnapi meccset nem nevezte döntőnek, de elismerte: vereség esetén nagyon nehéz helyzetbe kerülnének. „Még hat-hét mérkőzés van hátra, sok minden történhet” – mondta, hozzátéve, hogy a hatpontos hátrány ledolgozható, ha csapata a legmagasabb szinten teljesít.

Guardiola külön kiemelte az Arsenal játékának erősségeit: a fizikai párharcokat, a gyors labdakihozatalt és David Raya hosszú indításait. „A legmagasabb színvonalon kell játszanunk, hogy legyőzzük őket” – tette hozzá.

Guardiola elismerően beszélt az Arsenal játékáról, hangsúlyozva, hogy sokat tanul a londoniak stílusából. Ugyanakkor kiemelte: csapatának saját játékára kell koncentrálnia.

Az Arsenalnál sem ideális a helyzet: Bukayo Saka biztosan kihagyja a mérkőzést, míg Noni Madueke szereplése még kérdéses, bár az edző optimista vele kapcsolatban. Több kulcsjátékos – köztük Martin Ödegaard – állapota is bizonytalan.

Mikel Arteta szerint csapata az egész idényben jól kezelte a sérüléshullámot: „Nem megszokott, hogy ennyi hiányzó mellett itt tartunk, ahol most, de a mentalitásunk és a megoldásaink miatt sikerült.”

A londoniak önbizalmát növeli, hogy bejutottak a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, ami Arteta szerint extra lendületet adhat a hétvégi rangadó előtt.

A City elleni összecsapásról így nyilatkozott: „Megérdemeltük, hogy ebben a helyzetben legyünk. A liga egyik legjobb csapata és edzője ellen játszani kiváltság. Nem döntetlenre készülünk – nyerni akarunk.”