Nemzeti Sportrádió

Arteta szerint kiváltság a Man. City ellen játszani; felépült Guardiola talizmánja

ROCK PÉTER
2026.04.18. 09:10
A Wembley Stadionban nemrég Pep Guardiola járt sikerrel Mikel Artetával szemben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Pep Guardiola Arsenal Mikel Arteta sajtótájékoztató Premier League Manchester City
A Manchester City és az Arsenal vasárnapi rangadója előtt mindkét vezetőedző, Pep Guardiola és Mikel Arteta is megtartotta sajtótájékoztatóját. A tét óriási: a mérkőzés döntően befolyásolhatja az angol bajnoki (Premier League) címért zajló versenyfutást.

Pep Guardiola elárulta, hogy a védelemben továbbra sem számíthat Rúben Dias játékára, a Chelsea ellen kényszerből lecserélt Nico O'Reilly – aki az angol Ligakupa döntőjében duplázott az Arsenal ellen – viszont bevethető. A katalán szakember hangsúlyozta, hogy a sérülések az idény természetes velejárói.

Angol labdarúgás
2026.04.16. 14:35

Nagy bejelentés a „bajnoki döntő” előtt: távozik a Manchester City csapatkapitánya

„Játékosként érkeztem, és úgy távozom, mint egy közületek: életre szóló Manchester City-szurkolóként.”

A bajnoki esélyekről szólva Guardiola úgy fogalmazott: bár nagyszerű dolog újra versenyben lenni, aranyérem esetén nem ezt tartaná pályafutása legnagyobb sikerének. Ugyanakkor elismerte az Arsenal fejlődését, amely szerinte az elmúlt idényekben a legnagyobb kihívójukká vált.

A vasárnapi meccset nem nevezte döntőnek, de elismerte: vereség esetén nagyon nehéz helyzetbe kerülnének. „Még hat-hét mérkőzés van hátra, sok minden történhet” – mondta, hozzátéve, hogy a hatpontos hátrány ledolgozható, ha csapata a legmagasabb szinten teljesít.

Guardiola külön kiemelte az Arsenal játékának erősségeit: a fizikai párharcokat, a gyors labdakihozatalt és David Raya hosszú indításait. „A legmagasabb színvonalon kell játszanunk, hogy legyőzzük őket” – tette hozzá.

Guardiola elismerően beszélt az Arsenal játékáról, hangsúlyozva, hogy sokat tanul a londoniak stílusából. Ugyanakkor kiemelte: csapatának saját játékára kell koncentrálnia.

Az Arsenalnál sem ideális a helyzet: Bukayo Saka biztosan kihagyja a mérkőzést, míg Noni Madueke szereplése még kérdéses, bár az edző optimista vele kapcsolatban. Több kulcsjátékos – köztük Martin Ödegaard – állapota is bizonytalan.

Mikel Arteta szerint csapata az egész idényben jól kezelte a sérüléshullámot: „Nem megszokott, hogy ennyi hiányzó mellett itt tartunk, ahol most, de a mentalitásunk és a megoldásaink miatt sikerült.”

A londoniak önbizalmát növeli, hogy bejutottak a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, ami Arteta szerint extra lendületet adhat a hétvégi rangadó előtt.

A City elleni összecsapásról így nyilatkozott: „Megérdemeltük, hogy ebben a helyzetben legyünk. A liga egyik legjobb csapata és edzője ellen játszani kiváltság. Nem döntetlenre készülünk – nyerni akarunk.”

Angol labdarúgás
2026.04.16. 17:29

„El kell lazulnunk, nem szabad éreznünk a nyomást” – Declan Rice a City-meccs előtt

Az Arsenal középpályása szerint a hibák számát akkor tudják csökkenteni, ha könnyedebben futballoznak.

Arteta végezetül külön méltatta a manchesteriek távozó csapatkapitányát, Bernardo Silvát, akit a Premier League egyik meghatározó alakjának nevezett.

ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
Április 19., vasárnap
17.30: Manchester City–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

32

21

7

4

62–24

+38 

70 

2. Manchester City

31

19

7

5

63–28

+35 

64 

3. Manchester United

32

15

10

7

57–45

+12 

55 

4. Aston Villa

32

16

7

9

43–38

+5 

55 

5. Liverpool

32

15

7

10

52–42

+10 

52 

6. Chelsea

32

13

9

10

53–41

+12 

48 

7. Brentford

32

13

8

11

48–44

+4 

47 

8. Everton

32

13

8

11

39–37

+2 

47 

9. Brighton & Hove Albion

32

12

10

10

43–37

+6 

46 

10. Sunderland

32

12

10

10

33–36

–3 

46 

11. Bournemouth

32

10

15

7

48–49

–1 

45 

12. Fulham

32

13

5

14

43–46

–3 

44 

13. Crystal Palace

31

11

9

11

35–36

–1 

42 

14. Newcastle

32

12

6

14

45–47

–2 

42 

15. Leeds United

32

8

12

12

39–49

–10 

36 

16. Nottingham Forest

32

8

9

15

32–44

–12 

33 

17. West Ham

32

8

8

16

40–57

–17 

32 

18. Tottenham

32

7

9

16

40–51

–11 

30 

19. Burnley

32

4

8

20

33–63

–30 

20 

20. Wolverhampton

32

3

8

21

24–58

–34 

17 

 

Legfrissebb hírek

Szerződést hosszabbított ecuadori légiósával a Chelsea – hivatalos

Angol labdarúgás
18 órája

Tóth Alexék távozó edzője: Inkább túl korán menjek el, mint hogy tovább maradjak a kelleténél

Angol labdarúgás
22 órája

A Real Madrid sem tehet mindig csodát... – Bajnokok Ligája-kibeszélő

Bajnokok Ligája
2026.04.16. 18:36

„El kell lazulnunk, nem szabad éreznünk a nyomást” – Declan Rice a City-meccs előtt

Angol labdarúgás
2026.04.16. 17:29

Nagy bejelentés a „bajnoki döntő” előtt: távozik a Manchester City csapatkapitánya

Angol labdarúgás
2026.04.16. 14:35

Melyik két csapat jut a BL budapesti döntőjébe? Szavazzon!

Bajnokok Ligája
2026.04.16. 13:45

Kane-nek nagyon megy a Real Madrid ellen; Mbappé a kiesés ellenére rekordot döntött

Bajnokok Ligája
2026.04.16. 11:30

Hiába van zsebben a BL-elődöntő, Henry figyelmeztette az Arsenalt

Angol labdarúgás
2026.04.16. 09:25
Ezek is érdekelhetik