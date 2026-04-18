Arteta szerint kiváltság a Man. City ellen játszani; felépült Guardiola talizmánja
Pep Guardiola elárulta, hogy a védelemben továbbra sem számíthat Rúben Dias játékára, a Chelsea ellen kényszerből lecserélt Nico O'Reilly – aki az angol Ligakupa döntőjében duplázott az Arsenal ellen – viszont bevethető. A katalán szakember hangsúlyozta, hogy a sérülések az idény természetes velejárói.
Nagy bejelentés a „bajnoki döntő” előtt: távozik a Manchester City csapatkapitánya
A bajnoki esélyekről szólva Guardiola úgy fogalmazott: bár nagyszerű dolog újra versenyben lenni, aranyérem esetén nem ezt tartaná pályafutása legnagyobb sikerének. Ugyanakkor elismerte az Arsenal fejlődését, amely szerinte az elmúlt idényekben a legnagyobb kihívójukká vált.
A vasárnapi meccset nem nevezte döntőnek, de elismerte: vereség esetén nagyon nehéz helyzetbe kerülnének. „Még hat-hét mérkőzés van hátra, sok minden történhet” – mondta, hozzátéve, hogy a hatpontos hátrány ledolgozható, ha csapata a legmagasabb szinten teljesít.
Guardiola külön kiemelte az Arsenal játékának erősségeit: a fizikai párharcokat, a gyors labdakihozatalt és David Raya hosszú indításait. „A legmagasabb színvonalon kell játszanunk, hogy legyőzzük őket” – tette hozzá.
Guardiola elismerően beszélt az Arsenal játékáról, hangsúlyozva, hogy sokat tanul a londoniak stílusából. Ugyanakkor kiemelte: csapatának saját játékára kell koncentrálnia.
Az Arsenalnál sem ideális a helyzet: Bukayo Saka biztosan kihagyja a mérkőzést, míg Noni Madueke szereplése még kérdéses, bár az edző optimista vele kapcsolatban. Több kulcsjátékos – köztük Martin Ödegaard – állapota is bizonytalan.
Mikel Arteta szerint csapata az egész idényben jól kezelte a sérüléshullámot: „Nem megszokott, hogy ennyi hiányzó mellett itt tartunk, ahol most, de a mentalitásunk és a megoldásaink miatt sikerült.”
A londoniak önbizalmát növeli, hogy bejutottak a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, ami Arteta szerint extra lendületet adhat a hétvégi rangadó előtt.
A City elleni összecsapásról így nyilatkozott: „Megérdemeltük, hogy ebben a helyzetben legyünk. A liga egyik legjobb csapata és edzője ellen játszani kiváltság. Nem döntetlenre készülünk – nyerni akarunk.”
„El kell lazulnunk, nem szabad éreznünk a nyomást” – Declan Rice a City-meccs előtt
Arteta végezetül külön méltatta a manchesteriek távozó csapatkapitányát, Bernardo Silvát, akit a Premier League egyik meghatározó alakjának nevezett.
ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
Április 19., vasárnap
17.30: Manchester City–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
32
21
7
4
62–24
+38
70
|2. Manchester City
31
19
7
5
63–28
+35
64
|3. Manchester United
32
15
10
7
57–45
+12
55
|4. Aston Villa
32
16
7
9
43–38
+5
55
|5. Liverpool
32
15
7
10
52–42
+10
52
|6. Chelsea
32
13
9
10
53–41
+12
48
|7. Brentford
32
13
8
11
48–44
+4
47
|8. Everton
32
13
8
11
39–37
+2
47
|9. Brighton & Hove Albion
32
12
10
10
43–37
+6
46
|10. Sunderland
32
12
10
10
33–36
–3
46
|11. Bournemouth
32
10
15
7
48–49
–1
45
|12. Fulham
32
13
5
14
43–46
–3
44
|13. Crystal Palace
31
11
9
11
35–36
–1
42
|14. Newcastle
32
12
6
14
45–47
–2
42
|15. Leeds United
32
8
12
12
39–49
–10
36
|16. Nottingham Forest
32
8
9
15
32–44
–12
33
|17. West Ham
32
8
8
16
40–57
–17
32
|18. Tottenham
32
7
9
16
40–51
–11
30
|19. Burnley
32
4
8
20
33–63
–30
20
|20. Wolverhampton
32
3
8
21
24–58
–34
17