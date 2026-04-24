Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: kinevezték a szaúdi válogatott új kapitányát – hivatalos

2026.04.24. 08:25
null
Jorgosz Donisz az elmúlt években jól megismerhette a szaúdi futballt (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 szaúdi labdarúgó-válogatott Jorgosz Donisz szövetségi kapitány
Hervé Renard helyett Jorgosz Donisz irányítja majd szövetségi kapitányként Szaúd-Arábia labdarúgó-válogatottját a nyári világbajnokságon.

A szaúdi futballszövetség közösségi oldalán jelentette be, hogy megállapodott az 56 éves görög szakemberrel, aki 2027 júliusáig szóló szerződést írt alá.

Donisz eddig Európában dolgozott, hazájában volt edzője többek között az AEK Athénnak, a PAOK-nak és a Panathinaikosznak is, 2021 óta pedig szaúdi csapatokat irányított.

A szaúdi válogatott a labdarúgás történetének első 48 csapatos vb-jén az Európa-bajnoki címvédő spanyolokkal, valamint Uruguay és a Zöld-foki-szigetek csapatával szerepel azonos csoportban.

A világbajnokság június 11-én kezdődik és július 19-ig tart az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társrendezésében.

 

Ezek is érdekelhetik