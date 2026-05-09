Nemzeti Sportrádió

Az utolsó fél órában három gólt szerezve hozta a kötelezőt a City, tovább üldözi az Arsenalt

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.05.09. 20:28
null
A Manchester City csökkentette a hátrányát az Arsenallal szemben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Brentford Spíler Tv Premier League Manchester City
A Manchester City hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Brentfordot az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 36. fordulójának utolsó szombati mérkőzésén.

Végig nagy fölényben játszott a Manchester City mind a labdabirtoklást, mind a helyzetek számát tekintve, az első félidőben mégsem sikerült betalálnia. A 60. percben tört meg a jég, ami Jérémy Doku villanásának köszönhető, aki 13 méterről tekert a bal felsőbe. Negyedóra múlva jött a második hazai gól, Erling Haaland sarokkal kotorta be a labdát a kapuba. Nem állt le a manchesteri csapat, mert az idény végén akár még a gólkülönbség is dönthet közte és az Arsenal között, már ha sikerül ledolgozni a ponthátrányt az „ágyúsokkal” szemben. A ráadás perceiben állította be a végeredményt Omar Marmus, aki Haaland passza után 10 méterről lőtte ki a jobb alsót. 3–0

Jelenleg, azonos meccsszám mellett két pont a hátránya a Citynek, s abban kell bíznia, hogy az Arsenal pontokat hullajt vasárnap a West Ham elleni városi derbin. Később Pep Guardiola csapatára még a Crystal Palace, a Bournemouth és az Aston Villa vár, míg a londoni rivális a Burnley és a Crystal Palace ellen lép pályára.

ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ
Manchester City–Brentford 3–0 (Doku 60., Haaland 75., Marmus 90+2.)
Fulham–AFC Bournemouth 0–1 (Rayan 53.)
Kiállítva: J. Andersen (45+7.), ill. Christie (41.)
Sunderland–Manchester United 0–0
Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Hinshelwood 1., Dunk 5., Minteh 86.)
Liverpool FC–Chelsea 1–1 (Gravenberch 6., ill. E. Fernández 35.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
15.00: Burnley–Aston Villa
15.00: Crystal Palace–Everton
15.00: Nottingham Forest–Newcastle United (Tv: Spíler1)
17.30: West Ham United–Arsenal (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Tottenham Hotspur–Leeds United (Tv: Match4)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Arsenal

35

23

7

5

67–26

+41 

76 

  2. Manchester City

35

22

8

5

72–32

+40 

74 

  3. Manchester United

36

18

11

7

63–48

+15 

65 

  4. Liverpool

36

17

8

11

60–48

+12 

59 

  5. Aston Villa

35

17

7

11

48–44

+4 

58 

  6. Bournemouth

36

13

16

7

56–52

+4 

55 

  7. Brighton & Hove Albion

36

14

11

11

52–42

+10 

53 

  8. Brentford

36

14

9

13

52–49

+3 

51 

  9. Chelsea

36

13

10

13

55–49

+6 

49 

10. Everton

35

13

9

13

44–44

48 

11. Fulham

36

14

6

16

44–50

–6 

48 

12. Sunderland

36

12

12

12

37–46

–9 

48 

13. Newcastle

35

13

6

16

49–51

–2 

45 

14. Leeds United

35

10

13

12

47–52

–5 

43 

15. Crystal Palace

34

11

10

13

36–42

–6 

43 

16. Nottingham Forest

35

11

9

15

44–46

–2 

42 

17. Tottenham

35

9

10

16

45–54

–9 

37 

18. West Ham

35

9

9

17

42–61

–19 

36 

19. Burnley

35

4

8

23

35–71

–36 

20 

20. Wolverhampton

36

3

9

24

25–66

–41 

18 

 

 

Brentford Spíler Tv Premier League Manchester City
Legfrissebb hírek

Tóth Alexék tovább robognak a nemzetközi kupaindulás felé; az MU gól nélkül maradt Sunderlandben

Angol labdarúgás
4 órája

Hiába szerzett vezetést korán a Liverpool, az Anfielden megszakadt a Chelsea vereségsorozata

Angol labdarúgás
7 órája

A futballszakírók Bruno Fernandest választották a PL-idény legjobbjának

Angol labdarúgás
Tegnap, 20:18

Szoboszlai Dominik elmondta, a játékosok továbbra is bíznak Arne Slotban

Angol labdarúgás
Tegnap, 16:15

Közleményt adott ki a Bournemouth – játékosa fiatalkorú lány iránt érdeklődött

Angol labdarúgás
Tegnap, 14:46

Tóth Alex a Premier League-ről: A legnehezebb a váltásban az intenzitás különbsége volt

Angol labdarúgás
2026.05.07. 19:19

Új szerződést kapott, így nem tér vissza Németországba a Premier League legfiatalabb edzője

Angol labdarúgás
2026.05.07. 18:25

Tiltakoztak a szurkolók, nyilatkozatot adott ki a jegyárakról a Liverpool

Angol labdarúgás
2026.05.07. 12:14
Ezek is érdekelhetik