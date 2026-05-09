Az utolsó fél órában három gólt szerezve hozta a kötelezőt a City, tovább üldözi az Arsenalt
Végig nagy fölényben játszott a Manchester City mind a labdabirtoklást, mind a helyzetek számát tekintve, az első félidőben mégsem sikerült betalálnia. A 60. percben tört meg a jég, ami Jérémy Doku villanásának köszönhető, aki 13 méterről tekert a bal felsőbe. Negyedóra múlva jött a második hazai gól, Erling Haaland sarokkal kotorta be a labdát a kapuba. Nem állt le a manchesteri csapat, mert az idény végén akár még a gólkülönbség is dönthet közte és az Arsenal között, már ha sikerül ledolgozni a ponthátrányt az „ágyúsokkal” szemben. A ráadás perceiben állította be a végeredményt Omar Marmus, aki Haaland passza után 10 méterről lőtte ki a jobb alsót. 3–0
Jelenleg, azonos meccsszám mellett két pont a hátránya a Citynek, s abban kell bíznia, hogy az Arsenal pontokat hullajt vasárnap a West Ham elleni városi derbin. Később Pep Guardiola csapatára még a Crystal Palace, a Bournemouth és az Aston Villa vár, míg a londoni rivális a Burnley és a Crystal Palace ellen lép pályára.
ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ
Manchester City–Brentford 3–0 (Doku 60., Haaland 75., Marmus 90+2.)
Fulham–AFC Bournemouth 0–1 (Rayan 53.)
Kiállítva: J. Andersen (45+7.), ill. Christie (41.)
Sunderland–Manchester United 0–0
Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Hinshelwood 1., Dunk 5., Minteh 86.)
Liverpool FC–Chelsea 1–1 (Gravenberch 6., ill. E. Fernández 35.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
15.00: Burnley–Aston Villa
15.00: Crystal Palace–Everton
15.00: Nottingham Forest–Newcastle United (Tv: Spíler1)
17.30: West Ham United–Arsenal (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Tottenham Hotspur–Leeds United (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
35
23
7
5
67–26
+41
76
|2. Manchester City
35
22
8
5
72–32
+40
74
|3. Manchester United
36
18
11
7
63–48
+15
65
|4. Liverpool
36
17
8
11
60–48
+12
59
|5. Aston Villa
35
17
7
11
48–44
+4
58
|6. Bournemouth
36
13
16
7
56–52
+4
55
|7. Brighton & Hove Albion
36
14
11
11
52–42
+10
53
|8. Brentford
36
14
9
13
52–49
+3
51
|9. Chelsea
36
13
10
13
55–49
+6
49
|10. Everton
35
13
9
13
44–44
0
48
|11. Fulham
36
14
6
16
44–50
–6
48
|12. Sunderland
36
12
12
12
37–46
–9
48
|13. Newcastle
35
13
6
16
49–51
–2
45
|14. Leeds United
35
10
13
12
47–52
–5
43
|15. Crystal Palace
34
11
10
13
36–42
–6
43
|16. Nottingham Forest
35
11
9
15
44–46
–2
42
|17. Tottenham
35
9
10
16
45–54
–9
37
|18. West Ham
35
9
9
17
42–61
–19
36
|19. Burnley
35
4
8
23
35–71
–36
20
|20. Wolverhampton
36
3
9
24
25–66
–41
18