Az utolsó fél órában három gólt szerezve hozta a kötelezőt a City, tovább üldözi az Arsenalt

Végig nagy fölényben játszott a Manchester City mind a labdabirtoklást, mind a helyzetek számát tekintve, az első félidőben mégsem sikerült betalálnia. A 60. percben tört meg a jég, ami Jérémy Doku villanásának köszönhető, aki 13 méterről tekert a bal felsőbe. Negyedóra múlva jött a második hazai gól, Erling Haaland sarokkal kotorta be a labdát a kapuba. Nem állt le a manchesteri csapat, mert az idény végén akár még a gólkülönbség is dönthet közte és az Arsenal között, már ha sikerül ledolgozni a ponthátrányt az „ágyúsokkal” szemben. A ráadás perceiben állította be a végeredményt Omar Marmus, aki Haaland passza után 10 méterről lőtte ki a jobb alsót. 3–0

Jelenleg, azonos meccsszám mellett két pont a hátránya a Citynek, s abban kell bíznia, hogy az Arsenal pontokat hullajt vasárnap a West Ham elleni városi derbin. Később Pep Guardiola csapatára még a Crystal Palace, a Bournemouth és az Aston Villa vár, míg a londoni rivális a Burnley és a Crystal Palace ellen lép pályára.

ANGOL PREMIER LEAGUE

36. FORDULÓ

Manchester City–Brentford 3–0 (Doku 60., Haaland 75., Marmus 90+2.)

Fulham–AFC Bournemouth 0–1 (Rayan 53.)

Kiállítva: J. Andersen (45+7.), ill. Christie (41.)

Sunderland–Manchester United 0–0

Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Hinshelwood 1., Dunk 5., Minteh 86.)

Liverpool FC–Chelsea 1–1 (Gravenberch 6., ill. E. Fernández 35.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap játsszák

15.00: Burnley–Aston Villa

15.00: Crystal Palace–Everton

15.00: Nottingham Forest–Newcastle United (Tv: Spíler1)

17.30: West Ham United–Arsenal (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

21.00: Tottenham Hotspur–Leeds United (Tv: Match4)