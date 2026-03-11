Venyercsán Bence: Még bőven van előrelépési lehetőség

Fantasztikusan sikerült Venyercsán Bence bemutatkozása a maratoni távon. Mint ismert, ez évtől kezdve a nagy világeseményeken immár a gyaloglóknak is maratoni és félmaratoni lesz a versenyprogram része. Tavaly néhány viadalt már ezeken a távokon rendeztek meg, Helebrandt Máté 3:07:26-tal állította fel a magyar alapidőt, ezt sikerült a mögöttünk hagyott hétvégén 3:03:45-re javítania.

„Maga a hosszú táv nem volt ismeretlen, hiszen korábban ötven kilométeren is szerepelhettem olimpián, örülök neki, hogy az ennél rövidebb, maratoni távon is kiválóan sikerült az első versenyem – mondta lapunknak Venyercsán Bence, aki Gyűgyön a világ idei 3. legjobb eredményével nyert. – Sokáig, úgy huszonhét kilométerig egy négy-öt tagú csoportban mentem, nagyjából tíz kilométeren át én vittem a tempót, ami így tudott a leginkább egyenletes lenni. A két francia ritmust váltott, a két német leszakadt, én mentem velük, majd harminckét kilométernél az egyik francia időbüntetést kapott, a másik pedig megállt vele, így egyedül maradtam az első helyen. Az előnyöm nem csökkent az utolsó öt kilométeren sem, tartani tudtam a tempóm, ezáltal körről körre egyre nyilvánvalóbb lett, hogy az első helyem biztos lehet.”

A 30 éves magyar gyalogló pályafutása első aranykategóriás sikerét aratta. Nagyon fontos mérföldkőnek tartja ezt a győzelmet, ami nagy lendületet és motivációt ad neki a folytatásra. Ugyan az áprilisi, brazíliavárosi csapat-vb-re nem megy, de a nyári birminghami Európa-bajnokságon szép sikert érhet el ezen az új távon.

„Sokan Európából a csapat-vb-re készültek, ezért nem jöttek el Gyűgyre. Éppen ezért nehéz megmondani, hogy egy ehhez hasonló idővel meddig juthatok Birminghamben. Az Eb-ig még sok idő van, szeretnék még jobban rákészülni a maratonira, bőven van előrelépési lehetőség, tartalék, amit még ki tudok hozni magamból” – tekintett előre a legközelebb a békéscsabai félmaratoni gyalogló ob-n rajthoz álló sportoló.