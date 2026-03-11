Élőben is megtekinthető Bajnokok Ligája-trófea a Puskás Arénában

Az eredeti kupa megtekinthető március 21-én a Puskás Arénában, a Nemzeti Sportügynökség által szervezett Fociünnep eseményen, ami az Együtt a döntőig programsorozat utolsó állomása.

A magyar szurkolók így testközelből láthatják a serleget, amelyért Európa legjobb klubcsapatai küzdenek évről évre. A Puskás Arénában és a Puskás Múzeum előtti téren március 21-én megrendezendő, egész napos, ingyenes programhoz a Pepsi is csatlakozott, és a Bajnokok Ligája főszponzorának köszönhetően a látogatók is megcsodálhatják a trófeát, amely a stadion épületében lesz kiállítva.

A Nemzeti Sportügynökség számos izgalmas futballaktivitással készül a helyszínen. A látogatók kipróbálhatják például, milyen sebességgel képesek kapura lőni, tesztelhetik rúgásuk pontosságát, és fejleszthetik fejelő-tudásukat is. A programok ingyenesek, ahogyan a trófea megtekintése is díjmentes. Továbbá a Puskás Múzeum és a Puskás Aréna stadiontúrája ezen a napon 50 százalékos kedvezménnyel látogatható egész nap.