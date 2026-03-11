„Tizenöt éve edzősködöm, de ilyet még nem csináltam” – Igor Tudor a kapuscseréről

„Ez nagyon ritka dolog, tizenöt éve edzősködöm, de ilyet még nem csináltam – indokolta a meccs elején két nagy hibát is elkövető Antonín Kinsky kapus lecserélését az angolok mestere, Igor Tudor. – A játékost és a csapatot is igyekeztem megvédeni. A meccs előtt a helyzetünket figyelembe véve az volt a helyes döntés, hogy lehetőséget adjak neki. Vicarión óriási volt a nyomás, Toni pedig remek kapus, így adta magát, hogy egy másik sorozatban pályára küldjem. Utólag persze könnyű azt mondani, hogy nem döntöttem jól.”

A horvát szakember leszögezte, hogy beszélt a cseh játékossal, akit továbbra is kiváló embernek és kapusnak tart.

„Sajnos egy nagy meccsen hibázott s ez nagyon nem fért bele a mérkőzés korai szakaszában, amikor gyengék és sebezhetők voltunk. A második félidő elején Richarlison kis híján szépített, de ehelyett újabb gólt kaptunk, s 4–2 helyett 5–1-es hátrányban voltunk” – mondta Tudor a Sky Sportsnak, hozzátéve, hogy a kapuscsere az ő döntése volt, s nem a csapatkapitány Cristian Romero kérésére tett így.

„Támogatásra van szüksége, nagyon rosszul érzi most magát – mondta cseh csapattársáról Pedro Porro, a Tottenham spanyol légiósa. – A futball néha ilyen. Én is voltam ebben a helyzetben, amikor a skótok ellen elcsúsztam, és gólt kaptunk belőle (2023-ban – a szerk.). Még nem volt alkalmam beszélni vele, de ezután kap tőlem egy nagy ölelést.”

„Elégedett vagyok a csapatom játékával, hibára kényszerítettük az ellenfelet, így nagy előnyre tettünk szert az első félidőben – nyilatkozta Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője. – Az első góljuknál többet is tehettünk volna, míg a meccs végén a mi hibánkat büntették egy újabb góllal. Örülünk a sikernek, de tudjuk, hogy a Bajnokok Ligájában nincs olyan eredmény, amely száz százalékban garantálja a továbbjutást.”

Az argentin tréner elismerte, hogy a Tottenham támadósora nagy veszélyt jelentett a meccsen, továbbá a rögzített helyzetekből és a bedobásokból is okozott gondot az angol csapat, de amondó volt, hogy játékosai többnyire semlegesíteni tudták a „sarkantyúsok erősségeit”. Simeonét természetesen Igor Tudor kapuscseréjéről is megkérdezték.

„A profik között nem láttam még ilyet, de ez az ő problémájuk, nem az enyém. Nekünk saját magunkkal kell foglalkoznunk, nem az ellenfél edzőjével” – mondta Simeone.