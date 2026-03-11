Nemzeti Sportrádió

A Premier League az idény legjobbját keresi, Szoboszlaira is lehet szavazni

„Tizenöt éve edzősködöm, de ilyet még nem csináltam” – Igor Tudor a kapuscseréről

M. B.M. B.
2026.03.11. 10:13
Igor Tudor (Fotó: Getty Images)
Címkék
Diego Simeone Bajnokok Ligája Antonin Kinsky Igor Tudor Atlético Madrid Tottenham Hotspur
Mint ismert, a Tottenham Hotspur 5–2-re kikapott az Atlético Madridtól a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első felvonásán. A madridi találkozó után a két csapat vezetőedzője értékelt.

„Ez nagyon ritka dolog, tizenöt éve edzősködöm, de ilyet még nem csináltam – indokolta a meccs elején két nagy hibát is elkövető Antonín Kinsky kapus lecserélését az angolok mestere, Igor Tudor. – A játékost és a csapatot is igyekeztem megvédeni. A meccs előtt a helyzetünket figyelembe véve az volt a helyes döntés, hogy lehetőséget adjak neki. Vicarión óriási volt a nyomás, Toni pedig remek kapus, így adta magát, hogy egy másik sorozatban pályára küldjem. Utólag persze könnyű azt mondani, hogy nem döntöttem jól.”

A horvát szakember leszögezte, hogy beszélt a cseh játékossal, akit továbbra is kiváló embernek és kapusnak tart.

„Sajnos egy nagy meccsen hibázott s ez nagyon nem fért bele a mérkőzés korai szakaszában, amikor gyengék és sebezhetők voltunk. A második félidő elején Richarlison kis híján szépített, de ehelyett újabb gólt kaptunk, s 4–2 helyett 5–1-es hátrányban voltunk” – mondta Tudor a Sky Sportsnak, hozzátéve, hogy a kapuscsere az ő döntése volt, s nem a csapatkapitány Cristian Romero kérésére tett így.

„Támogatásra van szüksége, nagyon rosszul érzi most magátmondta cseh csapattársáról Pedro Porro, a Tottenham spanyol légiósa. – A futball néha ilyen. Én is voltam ebben a helyzetben, amikor a skótok ellen elcsúsztam, és gólt kaptunk belőle (2023-ban – a szerk.). Még nem volt alkalmam beszélni vele, de ezután kap tőlem egy nagy ölelést.”

„Elégedett vagyok a csapatom játékával, hibára kényszerítettük az ellenfelet, így nagy előnyre tettünk szert az első félidőben nyilatkozta Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője. – Az első góljuknál többet is tehettünk volna, míg a meccs végén a mi hibánkat büntették egy újabb góllal. Örülünk a sikernek, de tudjuk, hogy a Bajnokok Ligájában nincs olyan eredmény, amely száz százalékban garantálja a továbbjutást.”

Az argentin tréner elismerte, hogy a Tottenham támadósora nagy veszélyt jelentett a meccsen, továbbá a rögzített helyzetekből és a bedobásokból is okozott gondot az angol csapat, de amondó volt, hogy játékosai többnyire semlegesíteni tudták a „sarkantyúsok erősségeit”. Simeonét természetesen Igor Tudor kapuscseréjéről is megkérdezték.

„A profik között nem láttam még ilyet, de ez az ő problémájuk, nem az enyém. Nekünk saját magunkkal kell foglalkoznunk, nem az ellenfél edzőjével” mondta Simeone.

DAVID DE GEA IS ÜZENT KINSKYNEK
„Aki nem volt kapus, nem tudja, mennyire nehéz ezen a poszton játszani. Fel a fejjel, lesz még lehetőséged bizonyítani!” – írta a jelenleg a Fiorentinában védő, korábban az Atlético Madridban és a Manchester Unitedben is megforduló kapus az X-en.

 

Bajnokok Ligája
18 órája

Spurs-bakiparádé Madridban, 5–2-re nyert az Atlético

A londoniak cseh kapusa, Antonín Kinsky lett a BL-ben az első kapus, akit hibái miatt a huszadik perc előtt le kellett cserélni.

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham (angol) 5–2 (M. Llorente 6., Griezmann 14., J. Álvarez 16., 55., Le Normand 22., ill. Porro 26., Solanke 76.)

Diego Simeone Bajnokok Ligája Antonin Kinsky Igor Tudor Atlético Madrid Tottenham Hotspur
Legfrissebb hírek

Liverpooli lábnyomok: meg tudják fordítani Szoboszlaiék a Galatasaray elleni párharcot?

Angol labdarúgás
3 órája

St James Park vagy St. James’ Park? BL-meccs helyett harmadosztályú bajnokin kötött ki a Barca-drukker

Angol labdarúgás
3 órája

Élőben is megtekinthető Bajnokok Ligája-trófea a Puskás Arénában

Bajnokok Ligája
5 órája

Schmeichel a kapusát lecserélő Tottenham-edzőről: „Úgy látom, hogy ezzel tönkretette a pályafutását”

Bajnokok Ligája
5 órája

„Nagyon gyenge meccset játszottunk” – Szoboszlai Dominik a Galatasaraytól elszenvedett vereség után

Bajnokok Ligája
5 órája

Arne Slot a játékvezető és a VAR döntését bírálta a Liverpool BL-veresége után

Bajnokok Ligája
7 órája

Apokalipszisről ír az olasz sajtó az Atalanta Bayerntől elszenvedett megsemmisítő veresége után

Bajnokok Ligája
7 órája

Nincsenek egyedül – Bodnár Zalán jegyzete

Bajnokok Ligája
17 órája
Ezek is érdekelhetik