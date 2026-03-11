Nemzeti Sportrádió

A Premier League az idény legjobbját keresi, Szoboszlaira is lehet szavazni

Felébresztik az altatásból az újraélesztett jégkorongozót

H. Á.H. Á.
2026.03.11. 11:04
Jordan Murray (Fotó: kac.at)
Címkék
jégkorong Jordan Murray Volán Klagenfurt Fehérvár AV19
Mint beszámoltunk róla, az osztrák jégkorongbajnokság rájátszásában kedd este a negyeddöntő első mérkőzésén, a Hydro Fehérvár AV19 elleni összecsapás 18. percében a Klagenfurt kanadai védője, Jordan Murray összeesett és még a jégcsarnokban újra kellett éleszteni. Osztrák csapata szerda délelőtt friss információkat közölt a 33 éves védőről: a lényeg, hogy a körülményekhez képest jól van.

Murray-t a kispadnál tíz percen keresztül élesztették újra – sikerrel –, majd a helyi kórházba szállították. Szerda délelőtt a Klagenfurt honlapja rövid közleményben adott tájékoztatást a játékosról és a Fehérvár elleni párharcról folytatásáról.

„Jordan Murray-t szerda reggel elkezdték felébreszteni a mesterséges kómából. Állapota stabil. Ami a Fehérvár elleni párharcot illeti, klubunk az események alakulásának függvényében a ligával közösen kommunikál majd a későbbiek során. Ezzel egy időben klubunk szeretné kifejezni háláját és köszönetét a Jordannek segítséget nyújtó orvosi személyzetnek a gyors és hatékony közreműködésért, ami hozzájárult játékosunk megmentéséhez” – írta a KAC a közleményében. 

