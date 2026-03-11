Felébresztik az altatásból az újraélesztett jégkorongozót
Mint beszámoltunk róla, az osztrák jégkorongbajnokság rájátszásában kedd este a negyeddöntő első mérkőzésén, a Hydro Fehérvár AV19 elleni összecsapás 18. percében a Klagenfurt kanadai védője, Jordan Murray összeesett és még a jégcsarnokban újra kellett éleszteni. Osztrák csapata szerda délelőtt friss információkat közölt a 33 éves védőről: a lényeg, hogy a körülményekhez képest jól van.
Murray-t a kispadnál tíz percen keresztül élesztették újra – sikerrel –, majd a helyi kórházba szállították. Szerda délelőtt a Klagenfurt honlapja rövid közleményben adott tájékoztatást a játékosról és a Fehérvár elleni párharcról folytatásáról.
„Jordan Murray-t szerda reggel elkezdték felébreszteni a mesterséges kómából. Állapota stabil. Ami a Fehérvár elleni párharcot illeti, klubunk az események alakulásának függvényében a ligával közösen kommunikál majd a későbbiek során. Ezzel egy időben klubunk szeretné kifejezni háláját és köszönetét a Jordannek segítséget nyújtó orvosi személyzetnek a gyors és hatékony közreműködésért, ami hozzájárult játékosunk megmentéséhez” – írta a KAC a közleményében.
Jégkorong
20 órája
Mentők érkeztek a klagenfurti kispadhoz, félbeszakadt a Volán elleni mérkőzés
Jordan Murrayt kellett újraéleszteni a kispadon.
Legfrissebb hírek
NHL: tizenöt gólt hozott a buffalói mérkőzés
Amerikai sportok
2026.03.09. 08:24
Ezek is érdekelhetik