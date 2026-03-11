Felébresztik az altatásból az újraélesztett jégkorongozót

Murray-t a kispadnál tíz percen keresztül élesztették újra – sikerrel –, majd a helyi kórházba szállították. Szerda délelőtt a Klagenfurt honlapja rövid közleményben adott tájékoztatást a játékosról és a Fehérvár elleni párharcról folytatásáról.

„Jordan Murray-t szerda reggel elkezdték felébreszteni a mesterséges kómából. Állapota stabil. Ami a Fehérvár elleni párharcot illeti, klubunk az események alakulásának függvényében a ligával közösen kommunikál majd a későbbiek során. Ezzel egy időben klubunk szeretné kifejezni háláját és köszönetét a Jordannek segítséget nyújtó orvosi személyzetnek a gyors és hatékony közreműködésért, ami hozzájárult játékosunk megmentéséhez” – írta a KAC a közleményében.