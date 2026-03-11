Gulyás Michelle: Túllendültem a tavaly történteken

Az UTE 25 éves olimpiai bajnokának tavaly júniusban egy akadálypályán (OCR) végzett edzésen eltört a keze, emiatt az idény hátralévő részében már nem versenyezhetett, a világkupadöntőt, valamint az Európa- és a világbajnokságot is kihagyta.

„Nagyon vártam ezt a versenyt, a visszatérést, és utólag azt is tudom, hogy azért volt bennem fokozott várakozás, mert engem a versenyzés éltet – nyilatkozta az MTI-nek a selejtezőjét követően. – Ennek egyébként nem volt jelentősége, tétje, csak tovább kellett jutni. Itt azért más a kihívás, mint egy világkupán, és jó, hogy egy könnyebb versenyen tértem vissza” – mondta Gulyás Michelle, majd arról is beszélt, hogy nem tartott az OCR-pályától.

„Nem féltem az akadálypályától, nem volt bennem, rossz érzés. Viszont nagyon izgultam, mégpedig azért, mert már rég versenyeztem. A felépülésem után sok akadálypályát teljesítettem edzéseken, de a téthelyzet azért más. Túllendültem a tavaly történteken, és élveztem is az OCR-t. Igaz, az egész napot élveztem, bár a vívás küzdelmes volt” – fogalmazott.

A női versenyben kedden két csoportban zajlottak a küzdelmek, az A-ban 32, a B-ben 33 öttusázó indult, és a szokásostól eltérően nem az első 18, hanem 24 hely ért továbbjutást. Gulyás Michelle a B-ből simán, hetedikként lépett tovább. A viadal lebonyolítása a folytatásban is újszerű lesz abból a szempontból, hogy a két 24-es elődöntőből 12-12 öttusázó kerül majd a fináléba, a többiek pedig a B-döntőbe.

Arra a kérdésre, hogy a sportágban bevezetett két újítás, az úszás távjának 200-ról 100 méterre csökkentése, illetve a kombinált számba a négy helyett öt lövészet beiktatása tetszik-e neki, így felelt:

„Az öt lövészetnek örülök, mert az mindig is az erősségem volt, és a több lövés a jobb lövőknek kedvez, jobban szétszórja a mezőnyt. A nézők számára is izgalmasabb lesz így a verseny. Az úszótáv csökkentésének viszont nem örülök, mert így nem jön ki, nem érvényesül az úszótudás – mondta, elfogadva ugyanakkor, hogy a cél az öttusa látványosabbá tétele, és a nézők számára talán úszás a legkevésbé izgalmas szám. – El kell fogadni, hogy áldozatot kell hozni a sportág látványosabbá, izgalmasabbá tételéért, és azért, hogy az olimpia műsorán maradjon. Ezért változtattak a távon.”

A Wiwa Open fedett pályás viadalon szerdán már a 97 fős férfi mezőny selejtezőjét rendezik három csoportban, illetve a nők versenye az elődöntő rangsoroló vívásával folytatódik. Csütörtökön a női elődöntőre, valamint a férfiak körvívására kerül sor, pénteken a női B-döntő és a férfiak elődöntője lesz, szombaton pedig a férfiak B-döntője, majd pedig a női és férfi A-döntő következik a Ludovika létesítményeiben.

Ezt követően a világkupa-sorozat áprilisban kezdődik Kairóban, májusban a bulgáriai Pazardzsikban folytatódik, majd júniusban kétszer Budapest lesz a házigazda: előbb 9. és 13. között a harmadik vk-állomást rendezik a magyar fővárosban, majd 26-tól 28-ig a vk-döntőt. Az Európa-bajnokság augusztus 3. és 9. között Isztambulban zajlik, az év fő versenye, a világbajnokság pedig a kínai Kujjangban augusztus 24-től 30-ig.

(MTI)