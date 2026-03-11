Botrányos meccs adhat új lendületet a KTE-nek

Ilyen világban élünk – a jelek szerint azonban a mérkőzés hevében néhány futballista még mindig elfelejt fontos alapszabályokat. Például azt, hogy ha nyújtott lábbal, szándékosan, sérülésveszélyesen bárki belerúg az ellenfelébe, a kiállítást megúszhatja, mint Pinte Patrik a Haris Attila ellen elkövetett merényletét, a televíziós felvételek azonban leleplezik a futballpályákra nem való durva szándékot. És ugyanezen kamerák felvételei alapján a kispesti játékos nevetség tárgya lett, ahogy mondani szokás, tele lett vele az internet, miután saját mezét szétszakítva igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy őt is bántották. Édesapja, Pinte Attila a 2001-ben bajnoki címet nyerő Ferencváros közönségkedvenc, csupa szív játékosa volt, a felvidéki sportember nagyszerű futballal segítette annak idején a zöld-fehéreket.

És hogy a labdarúgás is szóba kerüljön: a listavezető Bp. Honvéd a Bozsik Arénában szenvedett vereséget, a KTE Kovács Barnabás góljával 1–0-ra nyert hétfő este. Ez azt jelenti, a Kecskemét hét pontra megközelítette a második helyezett Vasast, illetve kilencre a kispestieket (az első kettő jut fel az élvonalba).

„Nekem már nem volt nehéz feladatom – mondta lapunknak Kovács Barnabás, a KTE futballistája, aki az összecsapás egyetlen gólját szerezte. – Eördögh Andrásé a fő érdem, több hazai játékost is kicselezett, és az alapvonalról úgy adta vissza a labdát, hogy egyből lőhessek nagy helyzetből. Andrissal amúgy is érezzük egymást: a pályán kívül is jó a kapcsolatunk, szívesen vagyunk együtt, és ez a pályán is visszaköszön, ő tudja, merre indulok, és én is keresem őt. Azt még nem kérdeztem, ennél a szituációnál látott-e engem, vagy csak ösztönösen visszapasszolt az alapvonalról, de ez mindegy is.”

A futballista tavaly augusztus 18-án szerzett gólt a Videoton ellen, most pedig kétszer egymás után talált a kapuba: múltkor a Budafok (2–1) ellen és most Kispesten.

„Némileg változott a pozícióm, közelebb kerültem az ellenfél kapujához – folytatta Kovács Barnabás. – Szeretem a védekező feladatot is, a középpályán belül mindenhol szeretek játszani, ám így könnyebb gólhelyzetbe kerülni. Örülök a gólomnak, de sokkal fontosabb, hogy a csapat nyerjen. Jól szerepeltünk már az ősz második felében is, a Szeged elleni siker után három vereséget szenvedtünk, így az azokat követő két győzelem újra lendületet adhat nekünk. Tudtuk, hogy Kispesten a bajnokság legjobb csapata vár ránk, ám felkészültünk, próbáltunk mindent megtenni, örülünk a győzelemnek.”

A siker érdekes élmény lehetett a kecskeméti Bocskay Bertalannak, aki a 86. percben állt be.

„Nem voltam teljesen rendben a meccs előtt, ezért abban maradtunk Tímár Krisztián vezetőedzővel, hogy csak akkor lépek pályára, ha nagyon fontos. Most egyedül a KTE sikere számított nekem is, de nem felejtem el azt a csaknem tíz évet, amelyet a Honvédban töltöttem: 2017 elején érkeztem, kilenc és fél évig játszottam ott, először voltam ellenfél ebben a stadionban. Kispesten nőttem fel, ott mutatkoztam be az NB I-ben, szeretem a klubot ma is, jó volt találkozni a régi ismerősökkel.”