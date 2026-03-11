Nemzeti Sportrádió

A Premier League az idény legjobbját keresi, Szoboszlaira is lehet szavazni

Takács István: Éremmel szeretnék hazatérni Albániából

K. B.K. B.
2026.03.11. 10:18
null
Takács István (Fotó: Imago Images)
Címkék
birkózó Eb Takács István birkózás
Kétségkívül a legerősebb hazai súlycsoportban, a kötöttfogású 87 kilogrammban szerezte meg a címeres mezt az Európa-bajnok Takács István. Az elmúlt években történtek mellett szóba kerültek az idei válogató időszak legfontosabb eseményei, s előretekintettünk az áprilisi, tiranai Európa-bajnokságra.

– A 2023-as Eb-győzelmét követően egyszer, 2024-ben indult felnőtt-világversenyen, azon az Európa-bajnokságon a tizedik helyen végzett. Az ezt követő két évben nem sikerült magára öltenie a címeres mezt. Hogyan élte meg ezt az időszakot?
– Folyamatosan készültem, edzettem, az járt a fejemben, hogy a következő lehetőségnél megszerezzem a címeres mezt – felelte a BHSE kiválósága, Takács István.

– A kategória világ- és Európa-bajnoka, Losonczi Dávid előzte meg rendre a válogatottságért zajló csatában. Mennyire volt nehéz mindeközben motiválnia magát?
– Nem volt egyszerű, de ugyanúgy mennem kellett tovább, kőkeményen dolgozni. Egy pillanatra sem adtam fel, mindvégig edzettem, ahogy csak tudtam.

– Losonczi Dávidot a tavalyi, zágrábi világbajnokságon elszenvedett sérülése miatt műteni kellett az ősszel, tudni lehetett, hogy az Eb-ért nem száll harcba. Ennek tükrében miként vágott neki az idei válogató időszaknak?
– Ugyanúgy, ahogyan eddig: szerettem volna kiharcolni az indulási jogot az áprilisi, tiranai Eb-re. Ugyanez volt a terve a vb- és Eb-második Szilvássy Eriknek, valamint a vb- és Eb-harmadik Lévai Tamásnak is. Ismerjük a többiek erősségeit és gyengeségeit, az összeszedettségen múlt, ki kerül ki győztesen a válogatóból.

– Január végén, az első, budapesti versenyen a fináléban Lévaival találkozott, ő jobbnak bizonyult Szilvássynál az elődöntőben.
– A döntőben megszereztem az első passzivitási pontot, ezáltal elkerültem az akciókényszert, így az is elegendő volt, ha nem születik akció a meccs folytatásában. A passzivitási pontot Tamás visszakapta, ezzel még mindig én voltam előnyben, challenge-et kértek ki, amelyet elutasítottak, ez vezetett a kettő egyes sikeremhez.

– Aztán a zágrábi UWW-rangsorversenyen is úgy alakult, hogy egymás ellen döntőztek, mindketten nagyon erős mezőnyben meneteltek el a fináléig.
– Éppen az ellenkezője történt, mint Budapesten: én kerültem akciókényszerbe. Lenti helyzetből megemeltem és eldobtam, eldöntve a válogatottságot érintő kérdést.

– Édesapja, a BHSE edzője, a kötöttfogású válogatott korábbi trénere a Karfiolfül podcastben azt nyilatkozta, olyat még nem látott a fiától, mint Zágrábban: harmadik próbálkozásra sikerült az emelés.
– Egész nap jól ment az emelés, mondhatni, ennek köszönhetően viszonylag magabiztosan nyertem meg a versenyt. Nem érzem úgy, hogy bármi változott volna, egyelőre rejtély, hogy működik most az, ami az elmúlt években nem annyira.

– A biztos válogatottság tudatában miként vágott neki a tiranai UWW-rangsorversenynek?
– Ezzel már nem kellett foglalkoznom, nagy teher került le a vállamról. Egyedüli magyarként utaztam, az első két meccsemen győztem, aztán az elődöntőben meglepett az orosz Alan Osztajev: hat nullra elhúzott, onnan már csak futottam az eredmény után, ő pedig ezt kihasználva kontrázott, és sajnos technikai tussal nyert. Mint minden vereségből, ebből is tanulni kell, kétségtelen, az első menetben jobban oda kell figyelnem. Annak mindenesetre örülök, hogy ezt követően a bronzmeccsen az én kezemet emelték a magasba.

– Hogyan látja a jelenlegi nyolcvanhét kilogrammos mezőnyt? Hol helyezkedik el benne, és ennek tükrében milyen várakozással indul az Európa-bajnokságon?
– Nagyjából tudjuk, kik az erősebb és a kicsit gyengébb riválisok. Mindenképpen pozitív visszacsatolást ad, hogy ennyire jól sikerült az előző három versenyem, azt mutatja, hogy az élmezőnyhöz tartozom, de az Európa-bajnokságon mindenki nulláról indul, az adott napon kell megmutatni, ki mire képes. Nem kérdés, éremmel szeretnék hazatérni Albániából, meglátjuk, hogyan sikerül…K. B.

birkózó Eb Takács István birkózás
Legfrissebb hírek

Sike András: Igazából mindig is futballista akartam lenni, de eltanácsoltak, B-opciónak jött a birkózás

Birkózás
2026.03.08. 12:27

U23-as birkózó Eb: tizenöt magyar indul Nagybecskereken

Birkózás
2026.03.07. 11:57

Tizenhét birkózó képviseli a magyar színeket a tiranai Európa-bajnokságon

Birkózás
2026.03.06. 13:37

Birkózás: sportolóink negyede dobogóra állhatott Tiranában

Birkózás
2026.03.04. 18:58

Szőke Alex bronzérmes a tiranai UWW-rangsorversenyen

Birkózás
2026.03.01. 19:22

Remek sikerek: Fritsch és Takács bronzérmes Tiranában!

Birkózás
2026.02.27. 20:41

Kuramagomedov és Halidov is kiesett a tiranai birkózóversenyen

Birkózás
2026.02.25. 18:36

Doppingolt a világbajnok, Losonczi Dávid vb-ezüstérmes lett – bronzérmes helyett – hivatalos

Birkózás
2026.02.13. 15:38
Ezek is érdekelhetik