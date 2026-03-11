„Nagyon gyenge meccset játszottunk” – Szoboszlai Dominik a Galatasaraytól elszenvedett vereség után

„Adtunk nekik egy kis lökést – értékelt a mérkőzés után Szoboszlai Dominik a TNT Sports mikrofonja előtt. – Nagyon jó mérkőzést játszottak, mi viszont véleményem szerint nagyon gyengén teljesítettünk. Gratulálok nekik, de ez még csak a párharc első része volt.”

A magyar játékos szerint a liverpooli visszavágón mindenképpen javítani kell csapatának: „Nem fogom elmondani, hogy mit kell tennünk, mert szerintem mindenki tudja, hogy egyet előre kell lépnünk. Meg kell mutatnunk a karakterünket, és szükségünk lesz az Anfield teljes támogatására. Aztán majd meglátjuk.”

Szoboszlai a csapat előtt álló további feladatokról is beszélt a villáminterjúban: „Még hosszú út áll előttünk. A Manchester Cityvel idegenben játszunk az FA-kupában, az sem lesz könnyű mérkőzés. Most azonban meg kell várnunk a visszavágót az Anfieldben, remélhetőleg jó eredményt tudunk majd elérni.”