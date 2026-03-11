Nemzeti Sportrádió

A Premier League az idény legjobbját keresi, Szoboszlaira is lehet szavazni

„Nagyon gyenge meccset játszottunk” – Szoboszlai Dominik a Galatasaraytól elszenvedett vereség után

2026.03.11. 11:39
Fotó: Getty Images
Mint ismert, a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Galatasaray odahaza egygólos előnyt szerzett a Liverpool ellen. A lefújás után a „vörösök” magyar középpályása, Szoboszlai Dominik elemezte az összecsapást, és elismerte, hogy csapata nagyon gyengén futballozott Isztambulban, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a liverpooli visszavágón megfordítható a párharc.

„Adtunk nekik egy kis lökést – értékelt a mérkőzés után Szoboszlai Dominik a TNT Sports mikrofonja előtt. – Nagyon jó mérkőzést játszottak, mi viszont véleményem szerint nagyon gyengén teljesítettünk. Gratulálok nekik, de ez még csak a párharc első része volt.”

A magyar játékos szerint a liverpooli visszavágón mindenképpen javítani kell csapatának: „Nem fogom elmondani, hogy mit kell tennünk, mert szerintem mindenki tudja, hogy egyet előre kell lépnünk. Meg kell mutatnunk a karakterünket, és szükségünk lesz az Anfield teljes támogatására. Aztán majd meglátjuk.”

Szoboszlai a csapat előtt álló további feladatokról is beszélt a villáminterjúban: „Még hosszú út áll előttünk. A Manchester Cityvel idegenben játszunk az FA-kupában, az sem lesz könnyű mérkőzés. Most azonban meg kell várnunk a visszavágót az Anfieldben, remélhetőleg jó eredményt tudunk majd elérni.”

Kapcsolódó tartalom

Arne Slot a játékvezető és a VAR döntését bírálta a Liverpool BL-veresége után

„Tegyük fel, hogy igaza volt. Akkor viszont még jobban frusztrál, hogy minden szabadrúgásunk és szögletünk után a hazaiaknak ítélte a labdát.”

Sallai Roland: Remélem, én leszek az a magyar, aki továbbjut ebből a párharcból

A válogatott labdarúgó elárulta, hogy a sérülése már a múlté, és a következő mérkőzésen már több játékpercet kaphat.

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1–0 (1–0)
Isztambul, Rams Park. Vezette: Gil Manzano (spanyol)
Galatasaray: Cakir – Singo, D. Sánchez, Bardakci, Jakobs – Torreira (Gündogan, 90+3.), Lemina (Akgün, 77.) – B. A. Yilmaz (Elmali, 90+3.), Sara (Boey, 87.), N. Lang (Sallai, 77.) – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk
Liverpool: Mamardasvili – J. Gomez, Van Dijk, I. Konaté, Kerkez (Robertson, 60.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah (J. Frimpong, 60.), Wirtz (Gakpo, 73.), Szoboszlai – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Lemina (7.)
A visszavágót jövő szerdán 21 órától rendezik meg Liverpoolban.

 

