A tekvandós világszövetségnél is fontos feladatokat lát el a Márton ikrek edzője

R. P.R. P.
2026.03.11. 09:17
Márton Viviana, Suvi Mikkonen, Márton Luana (Fotó: Árvai Károly)
A Márton ikrek, az olimpiai és világbajnok Viviana és a háromszoros vb-aranyérmes Luana finn edzőjét, Suvi Mikkonent újabb két évre beválasztották a tekvandósok világszövetségének (WT) edzői bizottságába.

 

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetéssel is elismert Mikkonen megbízatása így már 2023 óta folyamatos a WT bizottságában, a mostani ciklus 2027 végéig tart – adta hírül honlapján a hazai sportági szövetség.

A honlap emlékeztetett rá, hogy a kiváló tréner 2025-ben a női edzők alulreprezentáltságának kezelése érdekében létrehozott, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság támogatásával megvalósuló Women in Sport High-Performance (WISH) elnevezésű programot is elvégezte első nőként. Most felkérték, hogy a WISH-programban immáron mentorként tevékenykedjen.

A finn szakember sportolóként Londonban az 5., Rióban a 9. helyen végzett az olimpián, magyar tanítványa pedig tavalyelőtt, a párizsi ötkarikás játékokon megnyerte a 67 kg-osok küzdelmeit. Márton Viviana győzelme volt az első eset, amikor női edző irányítása mellett érdemelt ki aranyat egy tekvandós az olimpiák történetében.

(MTI)

 

Suvi Mikkonen tekvandó Márton Luana Márton Viviana
