Arda Güler zseniális gólpasszt adott, a törökök egy lépésre kerültek a vb-részvételtől

TÖRÖKORSZÁG–ROMÁNIA

Az isztambuli Besiktas-stadionban rendezett összecsapás nagy iramban kezdődött, ugyanakkor rengeteg hibát is követett el mindkét csapat, így egyáltalán nem lehetett élvezetes játékot látni – sok apróbb, a játékvezető által nem lefújt szabálytalanságot azonban annál inkább. Nem okozott meglepetést, hogy az első 45 perc után gól nélküli döntetlen állt az eredményjelzőn, és ami még rosszabb volt, hogy a gól sem igazán volt benne a két válogatott játékában.

Ennek aztán gyorsan ellentmondtak a második félidőben a törökök, az 53. percben ugyanis a remek formában futballozó Arda Güler zseniális meglátását Ferdi Kadioglu a semmiből gólra váltotta. A folytatásban a törökök őrizték előnyüket, és ha kellett, húzták az időt. A románok a legközelebb a 77. percben jártak az egyenlítéshez, a kapufa azonban kisegítette a hazai gárdát.

A törökök megtartották előnyüket, és a világbajnoki részvételért a Szlovákia–Koszovó mérkőzés győztesével találkoznak.

EURÓPAI VB-PÓTSELEJTEZŐ

ELŐDÖNTŐ

C-ÁG

Törökország–Románia 1–0 (Kadioglu 53.)

KÉSŐBB

A-ÁG

20.45: Olaszország–Észak-Írország, Bergamo (Tv: Spíler2)

20.45: Wales–Bosznia-Hercegovina, Cardiff

B-ÁG

20.45: Ukrajna–Svédország, Valencia (Tv: Arena4)

20.45: Lengyelország–Albánia, Varsó

C-ÁG

20.45: Szlovákia–Koszovó, Pozsony

D-ÁG

20.45: Dánia–Észak-Macedónia, Koppenhága

20.45: Csehország–Írország, Prága