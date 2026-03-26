Arda Güler zseniális gólpasszt adott, a törökök egy lépésre kerültek a vb-részvételtől

2026.03.26. 20:10
null
A törökök egy lépésre kerültek a világbajnoki részvételtől (Fotó: Getty Images)
Küzdelmes mérkőzésen Törökország hazai pályán 1–0-ra legyőzte Romániát a labdarúgó-világbajnoki pótselejtezők európai zónájának C-ágának csütörtöki elődöntőjében, így egy lépésre került attól, hogy ott legyen a nyári világbajnokságon.

TÖRÖKORSZÁG–ROMÁNIA

Az isztambuli Besiktas-stadionban rendezett összecsapás nagy iramban kezdődött, ugyanakkor rengeteg hibát is követett el mindkét csapat, így egyáltalán nem lehetett élvezetes játékot látni – sok apróbb, a játékvezető által nem lefújt szabálytalanságot azonban annál inkább. Nem okozott meglepetést, hogy az első 45 perc után gól nélküli döntetlen állt az eredményjelzőn, és ami még rosszabb volt, hogy a gól sem igazán volt benne a két válogatott játékában.

Ennek aztán gyorsan ellentmondtak a második félidőben a törökök, az 53. percben ugyanis a remek formában futballozó Arda Güler zseniális meglátását Ferdi Kadioglu a semmiből gólra váltotta. A folytatásban a törökök őrizték előnyüket, és ha kellett, húzták az időt. A románok a legközelebb a 77. percben jártak az egyenlítéshez, a kapufa azonban kisegítette a hazai gárdát.

A törökök megtartották előnyüket, és a világbajnoki részvételért a Szlovákia–Koszovó mérkőzés győztesével találkoznak.

EURÓPAI VB-PÓTSELEJTEZŐ
ELŐDÖNTŐ
C-ÁG
Törökország–Románia 1–0 (Kadioglu 53.)
KÉSŐBB
A-ÁG
20.45: Olaszország–Észak-Írország, Bergamo (Tv: Spíler2)
20.45: Wales–Bosznia-Hercegovina, Cardiff
B-ÁG
20.45: Ukrajna–Svédország, Valencia (Tv: Arena4)
20.45: Lengyelország–Albánia, Varsó
C-ÁG
20.45: Szlovákia–Koszovó, Pozsony
D-ÁG
20.45: Dánia–Észak-Macedónia, Koppenhága
20.45: Csehország–Írország, Prága

 

Dánia Koszovó Törökörszág pótselejtező Csehország vb-pótselejtező Szlovákia Észak-Macedónia Írország Románia
