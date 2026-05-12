Márton Viviana döntős a tekvandó Eb-n

A két éve Párizsban olimpiai bajnok és a tavalyi női világbajnokságon aranyérmes 20 éves magyar versenyző – a hazai sportági szövetség honlapjának beszámolója szerint – magabiztosan nyerte az első menetet, a másodikban pedig fél perc alatt húzott el 10–0-ra.

A családjával Madridban élő és készülő Márton Viviana, aki az UTE sportolója, a délelőttöt – mint súlycsoportja első kiemeltje – erőnyerőként kezdte a 21 indulót felvonultató mezőnyben, hogy aztán a negyeddöntőért 2–0-s győzelmet aratva lépjen túl észt ellenfelén, Carmen Raagmetsen. Utána a legjobb nyolc között a török Hatice Pinar Yigitalpnál bizonyult jobbnak újfent kétszer két percben, s vált ezzel biztos érmessé.

A nap másik magyar szereplője, Salim Sharif Gergely az 58 kilósok kategóriájában ötödikként végzett.