Márton Viviana döntős a tekvandó Eb-n

2026.05.12. 17:32
Fotó: Árvai Károly
tekvandó tekvandó Eb München Márton Viviana
Az aranyéremért küzdhet meg Márton Viviana a müncheni tekvandó Európa-bajnokságon, miután a 62 kilogrammos kategória elődöntőjében 2–0-ra legyőzte a lengyel Julia Szpakot a keddi versenynapon.

 

A két éve Párizsban olimpiai bajnok és a tavalyi női világbajnokságon aranyérmes 20 éves magyar versenyző – a hazai sportági szövetség honlapjának beszámolója szerint – magabiztosan nyerte az első menetet, a másodikban pedig fél perc alatt húzott el 10–0-ra.

A családjával Madridban élő és készülő Márton Viviana, aki az UTE sportolója, a délelőttöt – mint súlycsoportja első kiemeltje – erőnyerőként kezdte a 21 indulót felvonultató mezőnyben, hogy aztán a negyeddöntőért 2–0-s győzelmet aratva lépjen túl észt ellenfelén, Carmen Raagmetsen. Utána a legjobb nyolc között a török Hatice Pinar Yigitalpnál bizonyult jobbnak újfent kétszer két percben, s vált ezzel biztos érmessé.

A nap másik magyar szereplője, Salim Sharif Gergely az 58 kilósok kategóriájában ötödikként végzett.

 

