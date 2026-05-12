Florentino Pérez: Nem mondok le, én vagyok a klubtörténet legjobb elnöke

Pérez bejelentette, hogy új igazgatótanácsot választanak, elrendelte, hogy kezdjék meg ennek a folyamatát

„Abszurd helyzetet teremtettek azok, akik a gyengébb eredmények után lejáratókampányt indítottak ellenem és a klub ellen. Nem lehet mindig nyerni. Kérdezték, »hol van Florentino«. De én nem beszélek túl sokszor. Volt, aki azt hitte, hogy végső stádiumú rákos vagyok. Itt szeretném elmondani, hogy tökéletesen egészségesnek érzem magam. Ha rákos lennék, akkor kezelésekre járnék. Egy barátom hívott, hogy ismer egy helyet Kínában, ahol a végső stádiumos betegek a legjobb kezelést kapják.”

Az újságírókról

„Az ABC baromi kedvelhet engem, a minap azt írták, fáradt vagyok. Ugye, David Sánchez de Castro? Itt vagy? Csak köszönni akarok, és megtudni, miért írtad ezt? Ma publikáltak két cikket, az egyiket egy nő írta, nem is tudom, hogy ért-e a futballhoz egyáltalán. Korán kelek, és későn fekszek le. Dolgozok mint egy állat. Az ABC egyetlen célja, hogy támadják a Real Madridot és az elnökét. Apám olvasta az újságot, és nekem is volt előfizetésem, de most elhatároztam, hogy apám miatt lemondom.”

„Nyertünk 66 trófeát a labdarúgócsapattal és a kosárlabdázókkal, és a világ nem érti, hogy mi történik. Nem távozok, én leszek az utolsó, aki ezt megteszi. A Real Madrid a legerősebb, legértékesebb márka a világon, nekünk van a legjobb hírnevünk. Miért akarják ezt megtámadni az újságírók? Nekünk van a legértékesebb csapatunk, és én vagyok a történelem legjobb elnöke. Ha van néhány kölyök, aki meg akarja pályázni az elnöki posztot, hát csak tegyék. Nem hogy nem mondok le, hanem indulok a választáson, mert azt szeretném, hogy a Real Madrid és a tagok kapcsolata megmaradjon.”

Valverde és Tchouaméni összetűzéséről

„Nem jó, hogy ez történt, de még rosszabb, hogy nyilvánosságra került. Akik ezért felelősek, azért tették, mert nem örülnek, azt hitték, hogy kirúgják a játékosokat. Megütötték egymást, de kibékültek. Nem engedem, hogy a káosz eluralkodjon, mint azt páran szeretnék. Sokkal nagyobb probléma, hogy ez kiszivárgott, szerintem a huszonhat éves elnökségem alatt ez az első, hogy ilyesmit látok. Csak azért, mert két játékos összekapott, még nincs válság a Real Madridnál. Mindig küzdenek, mindennap, ez lett belőle. Hogy ezt valaki nyilvánosságra hozta, rosszabb annál, mintha az öltözőben marad volna. Mindketten nagyszerű srácok. Huszonhat évig toleráltam az ilyesmit, és semmi sem történt.”

