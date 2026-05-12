A Nemzetközi Ökölvívó-szövetség is feloldja a fehérorosz sportolók korlátozását

A WB ezzel követi a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) múlt heti ajánlását: a testület végrehajtó bizottsága csütörtökön közölte, hogy nem javasolja a továbbiakban a fehérorosz sportolók és csapatok indulásának korlátozását a nemzetközi sportági szövetségeknek, illetve a nemzetközi sportesemények rendezőinek.

A fehérorosz sportolók a WB rendezvényein április óta semleges színekben szerepelhettek, s a himnuszukat sem játszották le. Az orosz versenyzőkre továbbra is vonatkoznak ezek a korlátozások.

Korábban a többi között az öttusázók, a cselgáncsozók és az úszók nemzetközi szervezete is bevezette az új rendelkezéseket, de vannak olyan sportágak – például a korcsolyasport –, amelyekben a két ország versenyzői továbbra sem indulhatnak a viadalokon.