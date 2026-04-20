Románia: Gheorghe Hagi 25 év után tér vissza a válogatott élére

Razvan Burleanu, a román szövetség (FRF) elnöke elmondta, hogy már korábban is szerette volna visszacsábítani a válogatotthoz Hagit, ez most sikerült és négyéves szerződést kötöttek, amelyben legfőbb célkitűzésként a 2028-as Európa-bajnokságon való részvételt határozták meg. Ugyanakkor a Nemzetek Ligája ősszel induló kiírásában is szeretnék megnyerni csoportjukat, mivel az idei világbajnoki pótselejtező elérése is ennek volt köszönhető.

„Megtiszteltetés és nagy felelősség újra Romániát képviselni. Amikor a válogatott hív, akkor menni kell, ezért nem volt nehéz meggyőzni, hogy elvállaljam a feladatot. Hiszek benne, hogy nagy dolgokat tudunk elérni, ahogy játékosként is sikerült. Szeretek nyerni, szeretek nagy célokat kitűzni, és a legnagyobb cél a szurkolók boldoggá tétele” – mondta első hivatalos nyilatkozatában Hagi, majd válogatási elveit is összefoglalta. Eszerint olyan játékosokra számít, akik egyformán jól tudnak támadni és védekezni, többféle játékrendszerben is képesek helyt állni, és vagy rendelkeznek nemzetközi tapasztalattal vagy a legjobbak között vannak a hazai bajnokságban.

„Nem hivatkozhatunk arra, hogy nincsenek jó játékosaink, mert van minimum 20-22, aki felveszi a versenyt Európával. Nem tervezek radikálist újítást, kellenek a rutinos játékosok is, és adott egy mag, amely Edward Iordanescuval kijutott a 2024-es Európa-bajnokságra, Lucescuval pedig megnyerte csoportját a Nemzetek Ligájában. Persze ehhez én is hozzáteszek majd néhány tehetséges fiatalt, akiket megfelelőn tudunk nevelni és integrálni a csapatba” – fogalmazott Hagi, aki professzorának nevezte elődjét, Mircea Lucescut, megemlítve, hogy volt bátorsága őt alig 17 évesen behívni a válogatottba.

Bár a tervezett keretéből nem akart senkit sem megnevezni, újságírói kérdésre Hagi megerősítette, hogy fia, Ianis (Alanyaspor) továbbra is a csapat egyik kapitánya lesz. Ugyanakkor azt is megerősítette, hogy akár a korosztályos válogatottak kiemelkedő játékosai is bekerülhetnek a felnőttcsapatba.

Hagi június 2-án Tbilisziben, a Grúzia elleni felkészülési mérkőzésen vezeti újra a román válogatottat, a hazai közönség előtt pedig négy nappal később, a Wales elleni barátságos találkozón mutatkozik be. Ősszel pedig következik a Nemzetek Ligája másodosztálya, ahol Svédország, Bosznia-Hercegovina és Lengyelország lesz Románia ellenfele.