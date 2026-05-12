Veszélybe került Ben White vb-szereplése

A 28 éves játékos vasárnap, a West Ham United ellen 1–0-ra megnyert angol bajnokin sérült meg, emiatt a 28. percben le is kellett cserélnie Mikel Arteta vezetőedzőnek.

„Orvosi csapatunk teljes mértékben arra összpontosít, hogy támogassa Ben White célját, és felépüljön a szezon előtti felkészülés kezdetére” – olvasható a klub keddi közleményében, amelyből kiderül, hogy a hátvéd belső oldalszalagja sérült meg, s ez alapján az is erősen kérdéses, hogy ott lehet-e az angol válogatottal a június 11-én kezdődő világbajnokságon.

Az „ágyúsoknak” különösen nagy érvágás White kiesése, mert a gárda másik jobb oldali védője, Jurrien Timber sem bevethető.

Az Arsenalnak még három rendkívül fontos mérkőzése van hátra a szezonból: az angol bajnokságban ötpontos előnnyel listavezető a hátralévő két forduló előtt, de az üldöző Manchester City eggyel kevesebb meccset játszott, az idény zárását pedig május 30-án a Puskás Arénában játssza a címvédő Paris Saint-Germain elleni BL-döntőben.