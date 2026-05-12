Giro: Narváez nyerte meg a negyedik etapot, Ciccone az új rózsaszín trikós

2026.05.12. 17:28
Narváez 2024 után nyert újra szakaszt a Girón (Fotó: Getty Images)
kerékpár Jhonathan Narváez Giro d'Italia
Három, Bulgáriában rendezett szakasz és egy pihenőnap után kedden megérkezett Olaszországba a Giro d'Italia mezőnye, amely a Catanzaro és Cosenza közötti 138 kilométer hosszú szakaszt teljesítette. Az etapot a már három emberét elveszítő UAE-ből Jhonatan Narváez nyerte meg Orluis Aular és az összetett élére felugró Giulio Ciccone előtt.

A rajt előtt még boldogan fotózkodott francia buldogjával a rózsaszín trikós Guillermo Thomas Silva, az uruguayi kerékpáros azonban a második kategóriás Cozzo Tunno hosszú emelkedőjén nem bírta a Movistar által diktált tempót, s ez a hegymászás a kolumbiai Egan Bernalnak sem esett jól. A nap szökéséből megmaradt párost, Bais Mattiát és Darren Raffertyt 52 kilométerrel a vége előtt érte utol az üldözőcsoport, a hegyre elsőként a movistaros Nelson Oliveira ért fel.

Időközben két nagy név is feladta a küzdelmet, az ausztrál sprinter Kaden Groves és a belga Arnaud De Lie számára is idő előtt ért véget az idei Giro – a szakasz előtt a szombati tömegbukásban érintett Wilco Kelderman is visszalépett, így már 10 versenyzőnél jár a feladók listája. Bernal viszont nem adta fel, a lejtmenetben társaival – többek között a defekt miatt leszakadó Derek Gee-vel – később visszakapaszkodott az élcsoporthoz.

A Red Bull részhajráját Jan Christen nyerte meg, a pénzjutalom mellett időjóváírás is járt a svájci kerékpárosnak. Aki nem érte be ennyivel, 1.8 kilométerrel a vége előtt hosszú hajrát nyitott az UAE fehér trikósa, de annyira már nem volt erős, hogy kibírja, négyszáz méterrel a cél előtt beérték. Csapata azonban így is örülhetett, a sprintet az ecuadori Jhonatan Narváez nyerte meg – a Bulgáriában három versenyzőjét is elveszítő UAE kerékpárosainak lelkileg is sokat számít ez a siker.

A Movistar színeiben tekerő venezuelai Orluis Aular bosszankodhatott, csapata ugyanis hiába dolgozta végig a napot, csupán második lett. A rózsaszín trikót a harmadikként beérő Giulio Ciccone vehette fel. Az eddigi éllovas, Thomas Silva 12:16 perc hátránnyal ért célba, amivel visszaesett a 85. helyre.

Szerdán a Praia a Mare és Potenza közötti 203 kilométeres távval folytatódik a Giro, az útvonal során egy harmadik és egy második kategóriás emelkedőt kell leküzdeni.

KERÉKPÁR
109. GIRO D'ITALIA
4. SZAKASZ (Catanzaro–Cosenza, 138 km)
1. Jhonatan Narváez (ecuadori, UAE) 3:08:46 óra
2. Orluis Aular (venezuelai, Movistar) azonos idővel
3. Giulio Ciccone (olasz, Lidl-Trek) a. i.
AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA
1. Ciccone 16:18:51 óra
2. Jan Christen (svájci, UAE) 4 másodperc hátrány
3. Florian Stork (német, Tudor PCT) a. i.

 

