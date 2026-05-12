Május végén nyílik a Megszállottak Klubjának Digitális Múzeuma

Az 1991-ben megalapított Megszállottak Klubjának olyanok a tagjai, akik a nem olimpiai sportágakban rendkívüli, nemzetközileg is jelentős eredményt értek el. Ennek némileg ellentmond, hogy a klub elnöke egy olimpiai bajnok, a Magyar Ökölvívók Szövetségét is vezető Kovács István, de csak némileg, hiszen Kokó profiként „nem olimpiai sportágban” nyert meg mindent, továbbá a hosszú távú triatlonban és a maratoni futásban ma, ötven felett is igencsak aktív.

És nagyon büszke arra is, hogy a Megszállottak Klubja párját ritkító Digitális Múzeummal gazdagodik május 31-től a megszállottak.hu online felületen. Az Aktív Magyarország Program támogatásával megvalósuló új honlap a Farkas László vezette Nebulaworkshop munkáját dicséri, szépen fokozatosan negyvennél is több klubtag videója kerül majd ki rengeteg szemléltető fotó és írásos anyag mellé.

Így például a megszallottak.hu szereplője lesz Besenyei Péter műrepülő-világbajnok, Béres Alexandra fitneszvilágbajnok (ők ketten Kokónak a Testnevelési Egyetemen tartott sajtótájékoztatón is vallottak „megszállottságukról”), Piroch Gábor kaszkadőr, Kassai Lajos lovasíjász, Kopár István és Gál József többszörös földkerülő vitorlázók, Mányoki László hosszútávúszó vagy Polgár Judit, a világ legjobb női sakkozója is.

A Megszállottak Klubja célja, hogy az online felületen az érdeklődők minél több hiteles, élménydús információhoz jussanak a példaértékű életutakról, a világraszóló teljesítményekről és interaktivitásra ösztönző felfedezőutat tegyenek a sport világába.