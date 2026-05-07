Az ír labdarúgók bojkottálnák az Izrael elleni mérkőzéseket a Nemzetek Ligájában

2026.05.07. 10:43
Az ír labdarúgók bojkottálnák az Izrael elleni őszi Nemzetek Ligája-mérkőzéseket.

 

Az ír szövetség (FAI) tagjainak 93 százaléka még novemberben megszavazta, az FAI gyakoroljon nyomást az európai szövetségre (UEFA), hogy függessze fel az izraeli szövetség működését, mert megítélésük szerint a közel-keleti ország népirtást követett el Gázában.

Most ír futballisták, hírességek, zenészek, színészek nyílt levélben fordultak az FAI-hoz azzal, hogy a válogatott ne játsszon Izraellel a Nemzetek Ligájában. A két csapat október 4-én Dublinban találkozna, míg a szeptember 27-i meccset – amelyen Izrael a pályaválasztó – várhatóan semleges helyszínen rendeznék.

A petíciót aláírta többek között Brian Kerr korábbi szövetségi kapitány, Roberto Lopes, a Shamrock Rovers kapitánya, az írországi profi játékosok szövetségének elnöke – aki a Zöld-foki Köztársaság színeiben ott lesz a nyári világbajnokságon –, az ír labdarúgóliga, valamint Louise Quinn, akit kétszer az év női játékosának választottak Írországban.

A dublini születésű Lopes kiemelte, nem lehet figyelmen kívül hagyni a palesztin humanitárius katasztrófát és azt, hogy Gázában emberek veszítik el az életüket, ennek véget vetni minden sporteseménynél fontosabb. Hozzátette: Írországnak most lehetősége van arra, hogy vezető szerepet töltsön be ebben a helyzetben, és „megtegye azt, amit mások nem tesznek meg”.

Februárban David Courell, az FAI elnöke úgy foglalt állást, hogy a válogatottnak nincs más választása: teljesítenie kell kötelezettségeit, különben nemzetközi eltiltást kockáztat.

Az ügyben megszólalt Micheal Martin miniszterelnök is. Szerinte az Izrael elleni két mérkőzést meg kell rendezni, ugyanakkor hangoztatta, határozottan ellenzik azt a politikát, amelyet az izraeli kormány Gázában folytat.

Az ír szurkolók szervezetének közvélemény-kutatása szerint a válaszadók 76 százaléka ellenzi, hogy a válogatott pályára lépjen Izrael ellen.

 

