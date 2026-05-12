Farkas Attila nem jutott főtáblára a kerekesszékeseknél a római tenisztornán

A kerekesszékes Farkas Attila nem jutott fel a selejtezőből a főtáblára a római salakpályás tenisztornán.
A Los Angeles-i paralimpiára pályázó játékos – aki könyöksérüléssel küzd – kedden 6:2, 6:1-re kikapott a hazai közönség előtt szereplő Francesco Felicitől az ATP- és WTA-versennyel párhuzamosan zajló viadalon.
Farkas a múlt héten tagja volt a szardíniai Algheróban a novemberi világkupa-döntő európai selejtezőjében szerepelt magyar csapatnak, és Lelik Ferenc oldalán a 11. helyen zárt, így nem jutott tovább.
A válogatott teniszező a jövő héten két nemzetközi versenyen is részt vesz, mindkettőt Győrben rendezi a Magyar Tenisz Szövetség. A második viadalon Lelik Ferenc, Németh Roland és a 33-szoros országos bajnok Farkas László is szerepel.
Legfrissebb hírek
Stollárék az első fordulóban búcsúztak párosban Rómában
Tenisz
2026.05.10. 15:33
Novak Djokovics támogatja a bojkottra készülőket
Tenisz
2026.05.08. 16:11
Nem jött össze a Fucsovics–Djokovics meccs Rómában
Tenisz
2026.05.07. 14:17
Udvardy búcsúzott a római tenisztorna második fordulójában
Tenisz
2026.05.07. 13:17
Két magyar érem a montreali para boccia világkupán
Egyéb egyéni
2026.05.07. 10:24
Gálfi nagy csatában búcsúzott a római tenisztornán
Tenisz
2026.05.06. 21:07
Ezek is érdekelhetik