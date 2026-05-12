Farkas Attila nem jutott főtáblára a kerekesszékeseknél a római tenisztornán

2026.05.12. 17:42
Fotó: Facebook/Hungarian Tennis
A kerekesszékes Farkas Attila nem jutott fel a selejtezőből a főtáblára a római salakpályás tenisztornán.

 

A Los Angeles-i paralimpiára pályázó játékos – aki könyöksérüléssel küzd – kedden 6:2, 6:1-re kikapott a hazai közönség előtt szereplő Francesco Felicitől az ATP- és WTA-versennyel párhuzamosan zajló viadalon.

Farkas a múlt héten tagja volt a szardíniai Algheróban a novemberi világkupa-döntő európai selejtezőjében szerepelt magyar csapatnak, és Lelik Ferenc oldalán a 11. helyen zárt, így nem jutott tovább.

A válogatott teniszező a jövő héten két nemzetközi versenyen is részt vesz, mindkettőt Győrben rendezi a Magyar Tenisz Szövetség. A második viadalon Lelik Ferenc, Németh Roland és a 33-szoros országos bajnok Farkas László is szerepel.
 

 

