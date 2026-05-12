Birkózás: Szilágyi ezüst-, Juhász bronzérmes az U17-es Eb-n

A bulgáriai Szamokovban zajló U17-es birkózó Európa-bajnokság második kötöttfogású versenynapján is érdekelt versenyzők közül

a 80 kilós Szilágyi Dominik ezüstérmet szerzett, a 65 kilós Juhász Imre bronzérmes lett.

A hazai sportági szövetség honlapjának beszámolója szerint Szilágyi Dominik az örmény Hovejannal nem bírt a döntőben, ellenfele egy levitel és három pörgetés után technikai tussal győzött, így a magyar ígéret nyakába ezüstérem került. Juhász Imre a bronzmeccsén finn Yousefinek esélyt sem adott, és már az első menetben technikai tussal győzött. Mindkét magyar reménység az első érmének örülhetett világversenyen. A 48 kilós Tombor Benedek és az 55 kilós Kovács Keve is bronzért birkózótt – utóbbi vigaszágról küzdötte magát az éremmeccsig. Végül előbbi török, utóbbi örmény ellenféltől kapott ki és végzett az ötödik helyen.

A kedd délelőtti programban Kurdi Dániel (51 kg), Budai Milán (60 kg), Czuczor Ervin (71 kg) és Antaly Sándor (92 kg) is egy-egy vereséget szenvedett. Négyük közül Czuczor legyőzője jutott csak fináléba, így ő szerdán a vigaszágon javíthat.

Vigaszági mérkőzések:

55 kg: Kovács Keve – Romano Bako (horvát) 9–0

55 kg: Kovács Keve – Baris Soylu (török) 2–1

110 kg: Osma Turunen (finn) – Szécsényi Kornél tud 4–0-nál

Bronzmérkőzések:

48 kg: Samil Sahan (török) – Tombor Benedek 7–1

55 kg: Gegam Jegjazarjan (örmény) – Kovács Keve '3–3 (később szerzett ponttal)

65 kg: Juhász Imre – Ramin Yousefi (finn) 9–0

Döntők:

80 kg: Vahe Hovejan (örmény) – Szilágyi Dominik 8–0

(Kiemelt képünkön: az ezüstérmes Szilágyi Dominik Forrás: birkozoszov.hu)