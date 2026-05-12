Ismét Vladimír Weiss lesz a szlovák labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya

2026.05.12. 15:51
Vladimir Weiss (Fotó: Getty Images)
szlovák férfi labdarúgó-válogatott Vladimír Weiss Szlovákia
Tizennégy év után újra Vladimír Weisst nevezték ki a szlovák labdarúgó-válogatott élére. Akkor a 61 éves edző kivezette csapatát a 2010-es dél-afrikai világbajnokságra, amely a nyolcaddöntőig menetelt.

Második szövetségi kapitányi időszakát kezdi meg a szlovák labdarúgó-válogatottnál Vladimír Weiss. A helyi szövetség kedden jelentette be a 61 éves szakember visszatérését: Weiss 2008 és 2012 között már irányította az együttest, amellyel a 2010-es világbajnokságon a nyolcaddöntőig menetelt – az volt a szlovákok első és eddigi egyetlen vb-szereplése.

A tréner a múlt hónapban lemondott olasz Francesco Calzonát váltja a kispadon. Weiss 2021 óta a Slovan Bratislava vezetőedzője volt, a csapattal azóta minden évben bajnok lett, ám a mostani kinevezésével együtt távozik a pozsonyiaktól.

 

