Ismét Vladimír Weiss lesz a szlovák labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya

Második szövetségi kapitányi időszakát kezdi meg a szlovák labdarúgó-válogatottnál Vladimír Weiss. A helyi szövetség kedden jelentette be a 61 éves szakember visszatérését: Weiss 2008 és 2012 között már irányította az együttest, amellyel a 2010-es világbajnokságon a nyolcaddöntőig menetelt – az volt a szlovákok első és eddigi egyetlen vb-szereplése.

A tréner a múlt hónapban lemondott olasz Francesco Calzonát váltja a kispadon. Weiss 2021 óta a Slovan Bratislava vezetőedzője volt, a csapattal azóta minden évben bajnok lett, ám a mostani kinevezésével együtt távozik a pozsonyiaktól.