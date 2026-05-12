Iker Casillas nem akarja, hogy José Mourinho legyen a Real Madrid következő vezetőedzője

2026.05.12. 19:34
2012 nyarán még úgy tűnt, jó kapcsolatot ápol egymással José Mourinho és Iker Casillas, aztán a viszonyuk megromlott, és talán ennek is köze van ahhoz, hogy az egykori kapus nem akarja, hogy ismét a portugál tréner irányítsa a Real Madridot (Fotó: Getty Images)
Real Madrid José Mourinho Iker Casillas La Liga
A Real Madrid-legenda Iker Casillas a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést, melyben arról ír, hogy nem szeretné, ha José Mourinho lenne a királyi gárda következő vezetőedzője.

Mint beszámoltunk róla, sajtóhírek szerint a Real Madrid megegyezett José Mourinhóval, így a portugál edző várhatóan hamarosan ismét leül a királyi gárda kispadjára, ahol 2010 és 2013 között egyszer már helyet foglalt. A 63 éves szakember mindig is megosztó figura volt, így nem csoda, hogy megoszlanak arról a vélemények, jó ötlet-e, ha visszatér a blancókhoz.

José Mourinho megegyezett a Real Madriddal – sajtóhír

A portugál edzőfejedelem újbóli szerződtetését a jövő héten jelenthetik be a „királyiak”.

A spanyol klub korábbi kiválósága, a világ- és kétszeres Európa-bajnok Iker Casillas úgy látszik, nem támogatja, hogy Mourinho legyen a Real Madrid vezetőedzője.

„Nincs problémám Mourinhóval, szerintem remek szakember, csak nem akarom, hogy a Real Madridhoz menjen. Úgy vélem, más edzők megfelelőbbek lennének arra, hogy életem klubját irányítsák. Ez csupán az én személyes véleményem, semmi több” – írta az X-en az ötszörös spanyol bajnok és háromszoros Bajnokok Ligája-győztes egykori kapus, aki 1999 és 2015 között 725 mérkőzésen védte a királyi gárda kapuját.

A május 20-án a 45. életévét betöltő exfutballista ugyebár Mourinho keze alatt is dolgozott, és nem mindig volt felhőtlen a viszonyuk. 2012 decemberében a portugál tréner a kispadra ültette Casillast, helyette Antonio Adánt védette a Málaga elleni bajnokin, s állítólag innentől egyre több nézeteltérés adódott kettejük között. A spanyol kapus aztán januárban megsérült, és a Sevillától igazolt Diego López lett az első számú kapus a klubnál, Mourinho pedig azt követően sem változtatott ezen, hogy Casillas felépült, aki így csupán 19 bajnokin jutott szóhoz abban az idényben.

 

