Francesco Calzona nem folytatja a szlovák válogatott élén – hivatalos

„A Szlovák Labdarúgó-szövetség és Francesco Calzona a mai találkozón nem jutott megegyezésre a további együttműködés feltételeiről. Az SFZ kétéves szerződést ajánlott fel neki, amelyet elutasított, mivel hosszabb időszakra szeretett volna megállapodni. A tárgyalások ezért lezárultak. A szövetség ezúton is szeretne köszönetet mondani neki és stábjának a válogatottnál végzett munkáért, valamint a játékra és az eredményekre gyakorolt hatásukért. Kiemelném különösen a 2024-es Európa bajnokságon nyújtott kiváló szereplést, illetve a tavaly szeptemberi, Németország elleni kvalifikációs győzelmet. A szövetségi kapitány kiválasztásáért felelős bizottság a korábbi tervének megfelelően folytatja munkáját, amely ezzel a lehetőséggel is számolt. A folyamatról és annak eredményeiről folyamatosan tájékoztatni fogjuk a futballközvéleményt” – nyilatkozta Juraj Curny, a Szlovák Labdarúgó-szövetség szóvivője.

Az 57 éves Calzonát 2022. augusztus 30-án nevezték ki a szlovákok szövetségi kapitányává. Két évvel ezelőtt a csapattal bejutott az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjébe Németországban, ahol a Milan Skriniar vezette együttes 2–1-re kikapott Angliától hosszabbítás után. A 2026-os világbajnoki selejtezők A csoportjában Szlovákia a második helyen végzett Németország mögött, és a pótselejtezőben kapott még esélyt a kijutásra. A Koszovó elleni hazai, 4–3-as vereség után azonban nem jutott ki a tornára. A sikertelen pótselejtező azt jelentette, hogy Calzona szerződése nem hosszabbodott meg automatikusan, és március 31-én lejárt. Az olasz szakember ezen a napon még vezette a csapatot a Románia elleni felkészülési mérkőzésen (2–0).

A Szlovák Labdarúgó-szövetség új szövetségi kapitányt keres, konkrét neveket azonban nem hozott nyilvánosságra. A leggyakrabban emlegetett jelöltek között szerepel Marek Hamšík (a válogatott eddigi pályaedzője), Adrián Gula (az egykori DAC-vezetőedző, jelenleg az FC Riga trénere) és Vladimír Weiss, a Slovan jelenlegi mestere.

A szlovák válogatottra a klubidények befejezése után két felkészülési mérkőzés vár: június 1-jén Dunaszerdahelyen Málta ellen lép pályára, június 5-én Kassán Montenegróval mérkőzik meg.