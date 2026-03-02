Nemzeti Sportrádió

Kiderült, milyen sérüléssel küzd Kylian Mbappé

2026.03.02.
Kylian Mbappé térdsérüléssel bajlódik (Fotó: Getty Images)
A Real Madrid hétfőn azt közölte, hogy Kylian Mbappének kificamodott a térde, arról viszont nem esett szó, mikor térhet vissza a pályára a világbajnok francia labdarúgó.

Mint a spanyol klub közölte, a Real Madrid orvosainak felügyelete mellett Párizsban, francia specialisták által elvégzett vizsgálatok során kiderült, hogy Kylian Mbappé bal térde kificamodott. A rehabilitáció konzervatív kezeléssel folytatódik, tehát jelen állás szerint nem műtik meg a játékost.

A királyi gárda szokás szerint nem írt arról, mennyi időbe telhet a támadó felépülése, de ezúttal sem a Marca, sem az As, sem a Mundo Deportivo nem közölt becslést erre vonatkozóan, amikor beszámolt a hírről.

A 27 éves futballista a szerdai, Benfica elleni BL-visszavágót (2–1) is kihagyta már, de az idényben korábban is küzdött térdsérüléssel. Január elején mindössze 11 napos pihenőt tartott, és állítólag ebből adódnak problémák, ugyanis legalább három hét szünetre lett volna szüksége.

A blancók számára nyilván fontos lenne, hogy a francia támadó mihamarabb visszatérjen, hiszen a csapatra a március végi válogatottszünetig hat mérkőzés vár, közte a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős párharc.

 

