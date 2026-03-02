Nemzeti Sportrádió

Dariusz Markiewicz lett a magyar férfi gyeplabda-válogatott szövetségi kapitánya

2026.03.02. 19:30
magyar férfi gyeplabda-válogatott Dariusz Markiewicz gyeplabda
Az Építők HC közösségi oldalának hétfői beszámolója felidézi, hogy Markiewicz 2019 óta irányítja a fővárosi csapat szakmai munkáját. Ebben az időszakban három nagypályás és két terem bajnoki címet nyert az Építők, amely 2023-ban feljutott a EuroHockey Challenge I mezőnyébe, 2024-ben és tavaly pedig kiharcolta a bennmaradást.

Markiewicz – aki Álló Marcelltől vette át a kapitányi posztot – első igazi erőpróbája a válogatott élén az Európa-bajnokság selejtezőtornája lesz júliusban Helsinkiben.

 

