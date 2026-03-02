A játékosok pénztárcája bánja, ha a Tottenham kiesik a Premier League-ből

A Tottenham borzasztóan szerepel a bajnokságban, 2026-ban még nem nyert mérkőzést a PL-ben – 10 meccse nyeretlen, ráadásul az előző négy találkozóján egyaránt kikapott, legutóbb a Fulhamtől. Egyelőre az edzőváltás sem segített (Igor Tudor február közepén váltotta a menesztett Thomas Frankot), és a Spursnek így csak négy ponttal van többje, mint a már kieső helyen álló West Ham Unitednek.

A The Athletic információi szerint, ha a csapat az idény végén búcsúzik az első osztálytól, akkor a játékoskeret nagy része 50 százalékos fizetéscsökkentésre számíthat – ez a kitétel minden olyan szerződésben szerepel, amelyet még Daniel Levy (aki közel 25 évig volt a klub ügyvezető elnöke) szeptemberi távozása előtt kötöttek.

A „sarkantyúsok” legutóbb 1977-ben estek ki az élvonalból, de rögtön visszajutottak, így az elmúlt 75 évben csupán egy idényt töltöttek a másodosztályban. A londoni csapat legközelebb (csütörtökön) a Crystal Palace-t fogadja a Premier League-ben, majd az Atlético Madrid elleni két Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő-mérkőzés között a Liverpool FC otthonába látogat.

ANGOL PREMIER LEAGUE

28. FORDULÓ

Fulham–Tottenham Hotspur 2–1 (Wilson 7., Iwobi 34., ill. Richarlison 66.)