A játékosok pénztárcája bánja, ha a Tottenham kiesik a Premier League-ből
A Tottenham borzasztóan szerepel a bajnokságban, 2026-ban még nem nyert mérkőzést a PL-ben – 10 meccse nyeretlen, ráadásul az előző négy találkozóján egyaránt kikapott, legutóbb a Fulhamtől. Egyelőre az edzőváltás sem segített (Igor Tudor február közepén váltotta a menesztett Thomas Frankot), és a Spursnek így csak négy ponttal van többje, mint a már kieső helyen álló West Ham Unitednek.
A The Athletic információi szerint, ha a csapat az idény végén búcsúzik az első osztálytól, akkor a játékoskeret nagy része 50 százalékos fizetéscsökkentésre számíthat – ez a kitétel minden olyan szerződésben szerepel, amelyet még Daniel Levy (aki közel 25 évig volt a klub ügyvezető elnöke) szeptemberi távozása előtt kötöttek.
A „sarkantyúsok” legutóbb 1977-ben estek ki az élvonalból, de rögtön visszajutottak, így az elmúlt 75 évben csupán egy idényt töltöttek a másodosztályban. A londoni csapat legközelebb (csütörtökön) a Crystal Palace-t fogadja a Premier League-ben, majd az Atlético Madrid elleni két Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő-mérkőzés között a Liverpool FC otthonába látogat.
ANGOL PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
Fulham–Tottenham Hotspur 2–1 (Wilson 7., Iwobi 34., ill. Richarlison 66.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
29
19
7
3
58–22
+36
64
|2. Manchester City
28
18
5
5
57–25
+32
59
|3. Manchester United
28
14
9
5
50–38
+12
51
|4. Aston Villa
28
15
6
7
38–30
+8
51
|5. Liverpool
28
14
6
8
47–37
+10
48
|6. Chelsea
28
12
9
7
49–33
+16
45
|7. Brentford
28
13
4
11
44–40
+4
43
|8. Everton
28
11
7
10
32–33
–1
40
|9. Fulham
28
12
4
12
40–42
–2
40
|10. Bournemouth
28
9
12
7
44–46
–2
39
|11. Brighton
28
9
10
9
38–35
+3
37
|12. Sunderland
28
9
10
9
29–34
–5
37
|13. Newcastle
28
10
6
12
40–42
–2
36
|14. Crystal Palace
28
9
8
11
30–34
–4
35
|15. Leeds United
28
7
10
11
37–47
–10
31
|16. Tottenham
28
7
8
13
38–43
–5
29
|17. Nottingham Forest
28
7
6
15
26–41
–15
27
|18. West Ham
28
6
7
15
34–54
–20
25
|19. Burnley
28
4
7
17
32–56
–24
19
|20. Wolverhampton
29
2
7
20
20–51
–31
13