A játékosok pénztárcája bánja, ha a Tottenham kiesik a Premier League-ből

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.03.02. 18:57
Csalódott Spurs-játékosok – a Tottenham vasárnap a Fulhamtől is kikapott (Fotó: Getty Images)
A The Athletic szerint a Tottenham Hotspur labdarúgói 50 százalékos fizetéscsökkentésre számíthatnak, ha a „sarkantyúsok” az idény végén kiesnek a Premier League-ből.

A Tottenham borzasztóan szerepel a bajnokságban, 2026-ban még nem nyert mérkőzést a PL-ben – 10 meccse nyeretlen, ráadásul az előző négy találkozóján egyaránt kikapott, legutóbb a Fulhamtől. Egyelőre az edzőváltás sem segített (Igor Tudor február közepén váltotta a menesztett Thomas Frankot), és a Spursnek így csak négy ponttal van többje, mint a már kieső helyen álló West Ham Unitednek.

A The Athletic információi szerint, ha a csapat az idény végén búcsúzik az első osztálytól, akkor a játékoskeret nagy része 50 százalékos fizetéscsökkentésre számíthat – ez a kitétel minden olyan szerződésben szerepel, amelyet még Daniel Levy (aki közel 25 évig volt a klub ügyvezető elnöke) szeptemberi távozása előtt kötöttek.

A „sarkantyúsok” legutóbb 1977-ben estek ki az élvonalból, de rögtön visszajutottak, így az elmúlt 75 évben csupán egy idényt töltöttek a másodosztályban. A londoni csapat legközelebb (csütörtökön) a Crystal Palace-t fogadja a Premier League-ben, majd az Atlético Madrid elleni két Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő-mérkőzés között a Liverpool FC otthonába látogat.

ANGOL PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
Fulham–Tottenham Hotspur 2–1 (Wilson 7., Iwobi 34., ill. Richarlison 66.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Arsenal

29

19

7

3

58–22

+36 

64 

  2. Manchester City

28

18

5

5

57–25

+32 

59 

  3. Manchester United

28

14

9

5

50–38

+12 

51 

  4. Aston Villa

28

15

6

7

38–30

+8 

51 

  5. Liverpool

28

14

6

8

47–37

+10 

48 

  6. Chelsea

28

12

9

7

49–33

+16 

45 

  7. Brentford

28

13

4

11

44–40

+4 

43 

  8. Everton

28

11

7

10

32–33

–1 

40 

  9. Fulham

28

12

4

12

40–42

–2 

40 

10. Bournemouth

28

9

12

7

44–46

–2 

39 

11. Brighton

28

9

10

9

38–35

+3 

37 

12. Sunderland

28

9

10

9

29–34

–5 

37 

13. Newcastle

28

10

6

12

40–42

–2 

36 

14. Crystal Palace

28

9

8

11

30–34

–4 

35 

15. Leeds United

28

7

10

11

37–47

–10 

31 

16. Tottenham

28

7

8

13

38–43

–5 

29 

17. Nottingham Forest

28

7

6

15

26–41

–15 

27 

18. West Ham

28

6

7

15

34–54

–20 

25 

19. Burnley

28

4

7

17

32–56

–24 

19 

20. Wolverhampton

29

2

7

20

20–51

–31 

13 

 

 

