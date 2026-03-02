Nemzeti Sportrádió

Illovszky Dominik: „ Ha van benne jobb, van benne több, akkor azt érjük el"

H. Á.H. Á.
2026.03.02. 18:42
null
Illovszky Dominik (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Nemzeti Sportrádió atlétika Illovszky Dominik
Illovszky Dominik magyar országos csúcstartó sprinter és edzője Pauer Géza voltak a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendégei.

A magyar atléta beszélt a remek szezonrajtjáról, valamint a három hét múlva Lengyelországban megrendezésre kerülő fedett pályás atlétikai világbajnokságról. Szóba került továbbá a kettejük közt kialakuló jó kapcsolat és a kommunikáció fontossága is. Illovaszky Dominikkal és Pauer Gézával Szabó Szilvia beszélgetett.

Atlétika
2026.02.11. 19:30

Illovszky Dominik óriási országos csúccsal győzött Belgrádban

Kozák Luca idei legjobbjával ezüstérmes, Takács Boglárka csupán egyetlen századdal maradt le a döntőről.

 

Nemzeti Sportrádió atlétika Illovszky Dominik
Legfrissebb hírek

Halász Bence 80 méter felett kezdte a szezont, Kozák Luca és Molnár Attila is meggyőző volt Nyíregyházán

Atlétika
22 órája

„Azt éreztem, hogy saját magammal kell küzdeni” – Major Veronika az Eb-arany után

Egyéb egyéni
23 órája

Takács Boglárka és Illovszky Dominik is megvédte bajnoki címét fedett pályán

Atlétika
2026.02.28. 20:44

A legjobb magyar atléták Nyíregyházán versenyeznek a bajnoki címért

Atlétika
2026.02.28. 09:43

„Egy görög tragédiát látunk” – dr. Kovács Emőke a sportban elkövetett kommunista bűnökről

Egyéb egyéni
2026.02.25. 21:23

Pavlova Maria: Múlt héten volt pár szabadnapunk Milánóban, de most folytatni kell a felkészülést

Téli olimpia 2026
2026.02.25. 16:28

Szerelmével külföldre akart szökni, kivégezték – Szűcs Sándorra is emlékeztek a Nemzeti Sportrádióban

Magyar válogatott
2026.02.25. 12:20

Első salzburgi góljáról és a beilleszkedésről is beszélt Redzic Damir

Légiósok
2026.02.24. 20:54
Ezek is érdekelhetik