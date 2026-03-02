Illovszky Dominik: „ Ha van benne jobb, van benne több, akkor azt érjük el"
Illovszky Dominik magyar országos csúcstartó sprinter és edzője Pauer Géza voltak a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendégei.
A magyar atléta beszélt a remek szezonrajtjáról, valamint a három hét múlva Lengyelországban megrendezésre kerülő fedett pályás atlétikai világbajnokságról. Szóba került továbbá a kettejük közt kialakuló jó kapcsolat és a kommunikáció fontossága is. Illovaszky Dominikkal és Pauer Gézával Szabó Szilvia beszélgetett.
Atlétika
