Rapport, Lékó és Gledura is eggyel előrébb lépett a javított sakk-világranglistán

A nemzetközi sportági szövetség (FIDE) hétfőn módosította a vasárnap közzétett márciusi sakk-világranglistáját, minek nyomán az Open kategóriában az első száz között szereplő mindhárom magyar nagymester egy hellyel előbbre került a sorban.
A FIDE honlapjának híre szerint a jóváhagyási folyamat során mulasztás történt, s hibásan került vissza az értékelési listára az orosz Szergej Karjakin, akinek utóbb a státuszát inaktívra változtatták, és nevét levették az aktív játékosok listájáról.
A módosított márciusi világranglistán a 2738 pontos Rapport Richárd a 16., Lékó Péter (2676) a 44., Gledura Benjámin (2653) pedig a 62. helyet foglalja el.
