Rapport, Lékó és Gledura is eggyel előrébb lépett a javított sakk-világranglistán

A FIDE honlapjának híre szerint a jóváhagyási folyamat során mulasztás történt, s hibásan került vissza az értékelési listára az orosz Szergej Karjakin, akinek utóbb a státuszát inaktívra változtatták, és nevét levették az aktív játékosok listájáról.

A módosított márciusi világranglistán a 2738 pontos Rapport Richárd a 16., Lékó Péter (2676) a 44., Gledura Benjámin (2653) pedig a 62. helyet foglalja el.