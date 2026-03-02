Nemzeti Sportrádió

Rapport, Lékó és Gledura is eggyel előrébb lépett a javított sakk-világranglistán

2026.03.02. 20:55
Rapport Richárd a 16. helyen áll – ismét (Fotó: Nemzeti Sport)
sakk Rapport Richárd Lékó Péter Gledura Benjámin
A nemzetközi sportági szövetség (FIDE) hétfőn módosította a vasárnap közzétett márciusi sakk-világranglistáját, minek nyomán az Open kategóriában az első száz között szereplő mindhárom magyar nagymester egy hellyel előbbre került a sorban.

 

A FIDE honlapjának híre szerint a jóváhagyási folyamat során mulasztás történt, s hibásan került vissza az értékelési listára az orosz Szergej Karjakin, akinek utóbb a státuszát inaktívra változtatták, és nevét levették az aktív játékosok listájáról.

A módosított márciusi világranglistán a 2738 pontos Rapport Richárd a 16., Lékó Péter (2676) a 44., Gledura Benjámin (2653) pedig a 62. helyet foglalja el.

 

