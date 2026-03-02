Nagy Ákos Károly: Nem akartam megfosztani Verát a harmadik aranyérmétől

A kontinensbajnokság első, vasárnapi versenynapja egyértelműen a légpisztolyosokról szólt, Major Veronika egyéniben, valamint Fábián Sára Ráchel és Jákó Miriám oldalán csapatban is aranyérmes lett. A keszthelyiek kiválósága hétfőn sem maradt arany nélkül, vegyes párosban Nagy Ákos Károllyal az oldalán a második helyen bejutott a döntőbe, a fináléban pedig fantasztikus versenyzéssel magabiztosan nyert a magyar duó. Ezzel a magyar küldöttség két nap után három aranyéremmel áll, valamint olimpiai bronzérmesünk is hármat gyűjtött már a legfényesebb medálból.

„Nagyon bíztam abban, hogy Ákossal jó csapatot tudunk alkotni, és sikerül bejutni a döntőbe – mondta Major Veronika a döntőt követően. – A finálé pedig mindig egy új verseny, ahol bármi megtörténhet. Nekem tetszik az új lebonyolítás, ahol négy páros verseng az érmekért és nem az alapverseny dönti el, hogy ki lőhet az aranyért és ki a bronzért. Magabiztosan versenyeztünk mind a ketten, Ákosnak talán az eleje döcögősebben ment, de nagyon jól helytállt. Annak ellenére, hogy még juniorkorú, nagyon büszke vagyok rá. Az olimpiai ezüstérmes törököket sikerült magunk mögé utasítani, ami csodálatos érzés és a korábbi vk-bronz után most Eb-aranyat nyertünk.”

„Mivel késő délután volt a versenyszám, délelőtt elmentünk túrázni, felfedezni a várost – kezdte értékelését Nagy Ákos Károly. – Ez jót is tett, mert nem izgultam rá a versenyre. Kicsit mozgott ugyan a kezem, de csak a sütésre koncentráltam. Az alapversenyben sajnos sok 9.9-et lőttem, ami csak kilencesnek számít, de szépen, 96 körrel fejeztem be. Kicsit meglepett, hogy döntősök lettünk, de úgy voltam vele, hogy mindent beleadok. Nem akartam megfosztani Verát a harmadik aranyérmétől, aki az alapversenyben és a fináléban is fantasztikusan lőtt. Ez így most fordul meg először a fejemben, hogy a felnőttek között lettem Európa-bajnok. Nem állunk meg ennyinél, és az a hosszú távú célom, hogy egyéniben is érmeket szerezzek."

Hétfőn a légpuskások is lőállásba léptek, a rendkívül erős mezőnyben a nőknél Dénes Eszter jutott be a fináléba, a legjobb nyolc között a 7. helyen zárt, míg a férfiaknál Péni István 5. lett.