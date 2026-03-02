Nemzeti Sportrádió

Nagy Ákos Károly: Nem akartam megfosztani Verát a harmadik aranyérmétől

2026.03.02. 19:34
Nagy Ákos Károly és Major Veronika aranyéremmel zárt hétfőn (Fotó: Magyar Sportlövő Szövetség, NS-montázs)
Mint beszámoltunk róla, eseménydús napot zártak a magyar sportlövők hétfőn a jereváni 10 méteres Európa-bajnokságon, a légpisztolyosok vegyes párosában Major Veronika és Nagy Ákos Károly aranyérmet szerzett, míg a légpuskások mezőnyében Dénes Eszter és Péni István is bejutott a döntőbe, előbbi 7., utóbbi az 5. lett.

A kontinensbajnokság első, vasárnapi versenynapja egyértelműen a légpisztolyosokról szólt, Major Veronika egyéniben, valamint Fábián Sára Ráchel és Jákó Miriám oldalán csapatban is aranyérmes lett. A keszthelyiek kiválósága hétfőn sem maradt arany nélkül, vegyes párosban Nagy Ákos Károllyal az oldalán a második helyen bejutott a döntőbe, a fináléban pedig fantasztikus versenyzéssel magabiztosan nyert a magyar duó. Ezzel a magyar küldöttség két nap után három aranyéremmel áll, valamint olimpiai bronzérmesünk is hármat gyűjtött már a legfényesebb medálból.

„Nagyon bíztam abban, hogy Ákossal jó csapatot tudunk alkotni, és sikerül bejutni a döntőbe – mondta Major Veronika a döntőt követően. – A finálé pedig mindig egy új verseny, ahol bármi megtörténhet. Nekem tetszik az új lebonyolítás, ahol négy páros verseng az érmekért és nem az alapverseny dönti el, hogy ki lőhet az aranyért és ki a bronzért. Magabiztosan versenyeztünk mind a ketten, Ákosnak talán az eleje döcögősebben ment, de nagyon jól helytállt. Annak ellenére, hogy még juniorkorú, nagyon büszke vagyok rá. Az olimpiai ezüstérmes törököket sikerült magunk mögé utasítani, ami csodálatos érzés és a korábbi vk-bronz után most Eb-aranyat nyertünk.”

„Mivel késő délután volt a versenyszám, délelőtt elmentünk túrázni, felfedezni a várost –  kezdte értékelését Nagy Ákos Károly.Ez jót is tett, mert nem izgultam rá a versenyre. Kicsit mozgott ugyan a kezem, de csak a sütésre koncentráltam. Az alapversenyben sajnos sok 9.9-et lőttem, ami csak kilencesnek számít, de szépen, 96 körrel fejeztem be. Kicsit meglepett, hogy döntősök lettünk, de úgy voltam vele, hogy mindent beleadok. Nem akartam megfosztani Verát a harmadik aranyérmétől, aki az alapversenyben és a fináléban is fantasztikusan lőtt. Ez így most fordul meg először a fejemben, hogy a felnőttek között lettem Európa-bajnok. Nem állunk meg ennyinél, és az a hosszú távú célom, hogy egyéniben is érmeket szerezzek."

Hétfőn a légpuskások is lőállásba léptek, a rendkívül erős mezőnyben a nőknél Dénes Eszter jutott be a fináléba, a legjobb nyolc között a 7. helyen zárt, míg a férfiaknál Péni István 5. lett.

SPORTLÖVÉSZET
10 MÉTERES EURÓPA-BAJNOKSÁG, JEREVÁN
Légpuska. Nők. Európa-bajnok: Pernilla Nor-Woll (Norvégia) 253,7 kör, 2. Anna Janssen (Németország) 253,4, 3. Elif Duygu Eren (Törökország) 230,1,...7. Dénes Eszter 145,1, ...29. Nagybányai-Nagy Anna 629,4 (az alapversenyben), 30. Bajos Gitta 629,3, (az alapversenyben),  …33. Ferik Csilla 628,8 (az alapversenyben).

Csapat. Eb: Norvégia (Jeanette Hegg Duestad, Pernille Nor-Woll, Synnöve Berg) 1897.3 kör, 2. Törökország (Elif Duygu Eren, Damla Kose, Elif Berfin Altun) 1895.5 kör, 3. Szerbia (Andélija Sztevanovics, Ljiljana Cvetkovics, Alekszandra Havran) 1895.2…6. Magyarország (Dénes Eszter, Bajos Gitta, Ferik Csilla) 1890.1.

Férfiak. Eb: Danilo Sollazzo (olasz) 252.8 kör, 2. Victor Lindgren (svéd) 252.4, 3. Ole Martin Halvorsen (norvég)…5. Péni István 187.7 …50. Hammerl Soma 626.5 (az alapversenyben),…52. Pekler Zalán 626.3 (az alapversenyben).

Csapat. Eb: Norvégia (Jon-Hermann Hegg, Ole Martin Halvorsen, Henrik Larsen) 1895.4, 2. Svédország (Victor Lindgren, Marcus Madsen, Erik Ola Bjoern Sahlin) 1893.9, 3. Horvátország (Miran Maricic, Josip Sikavica, Petar Gorsa) 1892.9…9. Magyarország (Péni István, Hammerl Soma, Pekler Zalán).

Vegyes páros. Eb: Magyarország 1 (Major Veronika, Nagy Ákos Károly) 479.1 kör, 2. Törökország (Sevval Ilayda Tarhan, Yusuf Dikec) 475.6, 3. Oroszország 2 (Ljubov Jaskevics, Ivan Kazak) 412.8 … Magyarország 2 (Fábián Sára Ráhel, Rédecsi Máté) 571 (az alapversenyben)
 

 

