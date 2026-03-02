Balogh Gábor: Egyedülálló a magyar sporttámogatási rendszer, meg kell védenünk!

„Ha egészséges generációkat szeretnénk kinevelni, akkor a mai napig a sport a legjobb befektetés. Hazánkban kialakult egy olyan egyedülálló támogatási struktúra, amely úgy vélem, komoly sikerekhez vezetett, mind a verseny-, mind a tömegsport terén. A sportpetíción keresztül az eddig elért eredményeket szeretnénk bemutatni, illetve a fiatalok érdekét szem előtt tartva ezeket megvédeni” – fogalmazott a TV2 Mokka című műsorában a korábban a Magyar Diáksportszövetséget is irányító Balogh Gábor. Leszögezte: a sport állami támogatása egyszerre teremt értéket és állít követendő példát a fiatalok elé – ezért is fontos, hogy minél többen aláírják az elért eredményeket megvédeni szándékozó petíciót.

A szakember elmondta: manapság már nincsenek grundok ahová természetes mozgásigényüknek engedve lemehetnének a gyerekek, akiket ráadásul a modern technikai vívmányok és a közösségi média sem arra ösztönöz, hogy sportoljanak. Ezért intézményesíteni kell az a sport támogatását, a forrásokat a klubokba, egyesületekbe, iskolákba bevinni.

Az olimpiai ezüstérmes, kétszeres egyéni világbajnok egykori öttusázó kijelentette: az állami támogatás révén gyakorlatilag az ország bármely szegletében elérhető a minőségi sportolás lehetősége, ráadásul komolyabb anyagi ráfordítás nélkül.

„Ma gyakorlatilag nagyon olcsón, szép infrastruktúrában, nagyon komoly szakmai ellátottság mellett tudják a szülők elvinni a gyerekeket sportolni – ez óriási dolog.”

A PETÍCIÓ IDE KATTINTVA OLVASHATÓ EL ÉS ÍRHATÓ ALÁ!