Kosár: jól halad az építkezéssel az U18-as fiúválogatott a nyári Eb-re

A bajnoki szünetben a felnőttválogatotthoz hasonlóan az U18-as fiú kosarasok nemzeti csapata is edzőtáborba vonult. A 2008-2009-es születésűek legjobbjai február 26. és március 1. között, négy napon át készültek együtt Székesfehérváron. A korosztály élére tavaly ősszel nevezték ki Sipos Pétert szövetségi edzőnek, aki immár a harmadik összetartást vezényelte le a nyári Eb-re készülő együttesnek.

Azt gondolom, a csapat gerince már kezd kikristályosodni, ugyanakkor a potenciális vezéregyéniségek mellé még keressük azokat a kiegészítő embereket, akik pluszt hozhatnak és megfelelően illeszkedhetnek a többiekhez

– nyilatkozta Sipos Péter az Utánpótlássportnak. – Éppen ezért a mostani összetartásunk is valamelyest még arról szólt, hogy a hiányposztokon felmérjünk még egy-két új játékost, illetve összességében megtaláljuk a jó egyveleget csapaton belül. Mindeközben nemcsak a keret, hanem a játékunk is kezd egyre inkább kialakulni. Az őszi összetartáson lefektettük az alapokat támadásban, így ezúttal főleg a védekezési variációkat gyakoroltuk, a támadójátékot pedig majd a következő alkalmakkor igyekszünk finomhangolni, amikor már a teljes kerettel – kiegészülve a külföldön játszókkal – készülhetünk együtt. Mivel a szezon kellős közepén, így a srácok alapvetően játékban és hál'istennek jó formában is vannak. Látszik, hogy a klubokban minőségi munka zajlik, a játékosok gyorsan alkalmazkodtak a válogatottbeli elvárásokhoz, és jól vették az itteni instrukciókat, hatékonyan tudtunk dolgozni."

Nagy Ágostonnal a soraiban ismét összetartáson szerepelt az U18-as válogatott Forrás: FIBA

A csapat célversenye a július végi-augusztus eleji, horvátországi B-divíziós Európa-bajnokság lesz, amelynek a közelmúltban a csoportbeosztását is kisorsolták. A mieink a bosnyákokkal, az északmacedónokkal, a svédekkel és a grúzokkal kerültek közös csoportba. (Az első két helyezett jut tovább a legjobb nyolc közé, majd küzdhet meg aztán a top háromba kerülésért, vagyis a feljutásért.)

Úgy érzem, lehetett volna jobb, de akár rosszabb is a sorsolásunk, nagyjából közepes erősségű csoportba kerültünk. Természetesen, az lesz a célunk, hogy az első két hely valamelyikén végezzünk, és kiharcoljuk a továbbjutást a legjobb nyolc közé.

Ha beleállunk a munkába, akkor ez abszolúte teljesíthető feladat is lehet. Jelenleg egyelőre nem érdemes ennél előrébb tekintgetni, és azon tanakodni, hogy vajon mi történhet, meddig juthatunk akár majd a csoportkör után. Egy-egy mérkőzésen eldőlhet a csapat további sorsa az egész tornára, emiatt azt vallom, hogy tényleg meccsről meccsre haladva érdemes gondolkodni, és csak az aktuális kihívást kell szem előtt tartani."

Az U18-as fiúválogatott kerete:

Burony Bálint, Rozmán Flórián, Zöldi Péter András, Halasy Örs, Nagy Ágoston, Marokházi Levente, Szafkó Márk, Bartik Zalán, Halmai Zsombor, Asztalos Miklós, Puskás Kadosa Kán, Gáspár Benedek, Turcsányi Nándor, Deme Dániel, Gáspár Vince



U18-as B-divíziós fiú Európa-bajnokság

2026. július 24. – augusztus 2., Rijeka és Opatija (Horvátország)

D-csoport: Svédország, Észak-Macedónia, Magyarország, Bosznia-Hercegovina, Georgia (Grúzia)

(Kiemelt kép forrása: MKOSZ)