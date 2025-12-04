Szoboszlai: Minden megvan hozzá, hogy egy ilyen meccset három ponttal zárjunk

„Tök őszintén, nincs bennem jó érzés, mert itthon azért szebben és sokkal jobban kellene játszanunk, és ennél tudunk is sokkal jobban. Megvannak a játékosaink hozzá, megvan a minőségünk hozzá, megvannak a szurkolóink hozzá, minden megvan ahhoz, hogy egy ilyen mérkőzést három ponttal zárjunk. Valamiért ez nem ment most sem. Szombaton van egy új lehetőség, élni kell vele” – mondta Gyenge Balázsnak, a Spíler TV és a Nemzeti Sport liverpooli tudósítójának a magyar középpályás, aki kitért arra is, hogy az utóbbi meccseikhez hasonlóan a West Ham United ellen sem volt igazán gördülékeny a csapat játéka, még a győzelem ellenére sem. De ahogy a többi meccsen, úgy a következőn, a Leeds United ellen is csak a győzelem elfogadható a Liverpool számára.

Szoboszlai végig a pályán volt a Sunderland ellen, míg Kerkez Milost a 86. percben cserélték be.

Arne Slot vezetőedző is megszólalt a bajnoki után, és elmondta, hogy többre számított a gólhelyzetek, a kidolgozott lehetőségek alapján. Szerinte a vendégek gólja nem igazi gólhelyzetből született, mivel távoli lövés pattant meg, és bár az ő egyenlítésüknél is irányt változtatott a labda, de Florian Wirtz két csel után jócskán a tizenhatoson belülről lőtt, ami viszont valódi gólszerzési esély volt. A holland tréner szerint csapata nagyjából húsz helyzetet alakított ki ezen a mérkőzésen.

ANGOL PREMIER LEAGUE

14. FORDULÓ

LIVERPOOL FC–SUNDERLAND AFC 1–1 (0–0)

Liverpool, Anfield. Vezette: Atwell

LIVERPOOL: Alisson – Joe Gomez (C. Jones, 65.), Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 86.) – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo (Szalah, a szünetben) – Isak (Chiesa, 86.). Menedzser: Arne Slot

SUNDERLAND: Roefs – Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Talbi (O'Nien, 90+1.), G. Xhaka, Sadiki, Le Fée – Brobbey (Isidor, 62.). Menedzser: Regis Le Bris

Gólszerző: Mukiele (81. – öngól), ill. Talbi (67.)