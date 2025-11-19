Vb-selejtezők: nemzeti ünneppé nyilváníttatná november 18-át Arnautovic

A sikeresen megvívott világbajnoki selejtezők után sem tagadta meg a magát az osztrák válogatott és Crvena zvezda nem épp szerénységéről híres csatára, Marko Arnautovic. A 130 válogatott mérkőzésén 47 gólt szerző – ezzel mindkét kategóriában nemzeti csúcstartó – támadó ugyanis a kijutás napját, november 18-át nemzeti ünneppé nyilváníttatná, mondván, hogy ha a vb után visszavonul, az osztrákoknak többé nem lesz esélyük arra, hogy valaha is részt vegyenek a földkerekség legnagyobb sporteseményén – írja a Transfermarkt.

„Üzenetem van a kormány számára. Üzenetem van a szövetségi elnök és a kancellár számára, hogy november 18-át nyilvánítsák nemzeti ünneppé, mert a világbajnokság után Arni visszavonul” – szólt az Arnautovic-féle „kinyilatkoztatás”.

Az önimádó center csakhamar a választ is megkapta, mégpedig Alexander Van der Bellen köztársasági elnöktől, aki Instagram-oldalán a világbajnoki trófeát posztolta, megjegyezve, hogy ha Arnautovicék azt is megnyerik, akkor újratárgyalhatják a dolgot.