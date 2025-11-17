Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtező: Robbie Keane együtt ünnepelt az ír szurkolókkal – videó

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.17. 11:36
null
Robbie Keane boldog volt nemzete sikere miatt (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
Címkék
vb-selejtező Írország magyar labdarúgó-válogatott Robbie Keane Ferencváros
A Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője, Robbie Keane együtt ünnepelt honfitársaival, miután az ír válogatott drámai módon kiharcolta a világbajnoki pótselejtezőt a mieink ellen. Írország 146-szoros válogatott legendája a Puskás Arénában három gólt szerző Troy Parrottot éltette dalba foglalva.
Robbie Keane (manager of Ferencváros in Hungary) leading the chant of "There's Only One Troy Parrott" in an irish pub in Budapest
byu/chanashan insoccer

Érdekesség, hogy egy héttel ezelőtt éppen Robbie Keane neve merült fel, mint Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány lehetséges utódja – persze akkor még korántsem volt ennyire fényes az írek helyzete.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)

 

vb-selejtező Írország magyar labdarúgó-válogatott Robbie Keane Ferencváros
Legfrissebb hírek

Az írek hőse a magyar válogatottról: Érthetetlen, hogy miért vettek vissza a tempóból

Foci vb 2026
22 perce

Amíg nem lesz még több minőségi játékosunk, a világbajnokság álom marad

Magyar válogatott
1 órája

Vb-selejtező: gólgazdag győzelmet szeretne a holland kapitány

Foci vb 2026
2 órája

„Nincs veszítenivalónk” – Bénes László a német–szlovák vb-selejtező előtt

Foci vb 2026
3 órája

„Erről még dalokat fognak írni” – ír lapszemle a „budapesti csoda” után

Magyar válogatott
3 órája

Nigéria nem juthat ki a vb-re, a Kongói DK lesz a playoff afrikai résztvevője

Foci vb 2026
13 órája

Erling Haalandék Milánóban is könnyedén nyertek, és kijutottak a vb-re

Foci vb 2026
14 órája

Öröm az elején, bánat a végén – képekben a Magyarország–Írország vb-selejtező

Magyar válogatott
15 órája
Ezek is érdekelhetik