Robbie Keane: Többek között azért kapom a fizetésemet, hogy megtaláljam az ellenfél gyenge pontjait

Thomas Letsch, a Salzburg vezetőedzője

– Előnyben voltak, mégis kikaptak a Ferencvárostól.

– Az első félidőben jól nézett ki a játékunk, a vezetés is biztatónak tűnt, úgy festett, jó esélyünk van a győzelemre. Sajnos nem sikerült nyomás alatt tartanunk a Ferencvárost, kaptunk három gólt, ami után hiába próbálkoztunk. Kettő három után azért benne volt a pakliban az egyenlítés.

– A hajrában feljebb kapcsoltak az egyenlítés érdekében…

– Kétgólos hátrányban ébredtünk fel, ez pedig nem fért bele. Hiába voltak mellettünk a csapat szurkolói, már késő volt, a három gól túlságosan soknak bizonyult. A csapat minőségével nincs probléma, ezzel a kerettel kell dolgozni. Voltak jó pillanatok, de természetesen a hibák bosszantóak.

– Meglepte valamivel a Ferencváros?

– Egyáltalán nem. Habár a kezdőcsapat néhány helyen eltért attól, amit vártunk, a taktikán nem változtatott a magyar bajnok, azt kaptuk, amire készültünk. Előre kell néznünk, a következő mérkőzést meg kell nyernünk.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője

– Hátrányban voltak a szünetben, de a fordulás után sikerült a fordítás: mi hangzott el félidőben az öltözőben?

– Földbe döngöltem a játékosokat… A viccet félretéve, teljesen nyugodt voltam, Varga Barnabásnak is azt mondtam, hogy felejtse el a kihagyott tizenegyest, lesznek még helyzetei, és folytassa így tovább. Ha az ember hisz benne, eléri a célját, és jönnek a lehetőségek. Szóval csak biztattam a srácokat.

– Kristoffer Zachariassen kitűnően futballozott, gólt szerzett és gólpasszt adott: hogyan látja a teljesítményét?

– Egész héten azt mondtam a szakmai stábnak, hogy ez Kristoffer mérkőzése lesz, ugyanis a Salzburg presszingje kifejezetten fekszik neki. Néha a vezetőedzőnek bejönnek az elképzelései… Ugyanakkor ki kell emelnem az egész csapatot, mindenki nagyszerűen teljesített.

– Tóth Alex hiányában változtatni kellett a taktikán?

– Nem kellett változtatni semmin, egész héten láttam, hogy jól alakul minden, én pedig többek között azért kapom a fizetésemet, hogy megtaláljam az ellenfél gyenge pontjait. Tudtam, hogy lesznek szabad területek, és az adódó helyzeteket kihasználhatják a játékosaink.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

RED BULL SALZBURG (osztrák)–FERENCVÁROSI TC 2–3 (1–0)

Salzburg, Red Bull Aréna, 8342 néző. Vezette: Goga Kikacseisvili (David Ahvlediani, David Gabiszonia) – grúzok

SALZBURG: A. Schlager – Lainer, Gadou, J. Rasmussen, Krätzig (Trummer, 82.) – Yeo (Vertessen, 63.), Diabaté, Kjaergaard (Kitano, 63.), Alajbegovic – Ratkov (Onisiwo, 75.), Baidoo (Bischoff, 75.). Vezetőedző: Thomas Letsch

FERENCVÁROS: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki (N. Keita, 78.), Zachariassen, Cadu (O'Dowda, 78.) – Varga B. (Levi, 84.)., Yusuf (L. Joseph, 72.). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Baidoo (13.), Vertessen (72.), ill. Varga B. (50.), Zachariassen (56.), Yusuf (58.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!