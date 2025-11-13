Heimir Hallgrímsson: Ez lesz a legnagyobb meccsem ír kapitányként

ÓRIÁSI SEGÍTSÉGET NYÚJTHAT a portugál válogatott a magyarnak, hiszen ha csütörtökön legyőzi Írországot Dublinban – és így csoportelsőként kijut a világbajnokságra –, Marco Rossi szövetségi kapitány csapata biztos pótselejtezős lesz, feltéve, ha Jerevánban felülmúlja Örményországot. Papírforma – mondhatnánk, de mindkét meccsben ott rejtőznek a buktatók. Lássuk a csoportellenfelekéit!

Először is, a portugál válogatott hiába 5. a világranglistán s nem kapott ki az előző hét mérkőzésén, hiába nyerte meg a Nemezetek Ligáját, a világbajnoki selejtezőben nyújtott teljesítményét figyelembe véve jóval több kritika, mint dicséret érte. Az eddigi négy kvalifikációs meccse közül csak az örmények elleni idegenbelit hozta „csont nélkül” (5–0), az íreket éppen csak sikerült két vállra fektetnie hazai pályán (1–0 a 90+1. percben szerzett góllal), a mieink ellen pedig egyszer majdnem (3–2, győztes gól a 86. percben), egyszer pedig valóban meg is botlott (2–2). A lisszaboni döntetlen éppen elegendő volt ahhoz, hogy a portugálok még ne jussanak ki a 2026-os vb-re, tehát fontosabbá vált a dublini összecsapás, jóllehet, még a vereség sem hozná nehéz helyzetbe Roberto Martínez szövetségi kapitány együttesét.

Kérdés tehát, hogy Portugália valóban teljes lendülettel játszik-e csütörtökön Írországban, miközben a házigazdáknak a találkozó valóban élet-halál kérdése. Különösen az íreket irányító Heimir Hallgrímsson számára lehet vízválasztó, az izlandi szakvezető másfél éves ténykedése során 14 mérkőzésből ugyanis mindössze ötöt nyert meg, és csak egy hajszál választja el a menesztéstől.

„Az örmény–magyar meccs végéig nem tudhatjuk, pontosan mi forog kockán, de egy pontot mindenképpen szereznünk kell Portugália ellen. Nem mehetünk neki nyílt sisakkal az ellenfélnek, nem csinálhatunk kosármeccset a találkozóból, ugyanakkor valamennyi kockázatot muszáj vállalni. A világbajnoki részvételről van szó, elismerem, ez lesz a legnagyobb mérkőzésem ír szövetségi kapitányként” – mondta Hallgrímsson a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón, utalva arra, hogy Jerevánban az előtt véget ér a csoport másik ütközete, hogy Írországban útjára indulna a labda.

Az egy pont annyiban reális célkitűzés lehet, hogy Írország az utóbbi öt dublini fellépésén egyszer sem kapott ki (három győzelem, két döntetlen), ám rossz hír, hogy a négy selejtezős góljából hármat szerző Evan Ferguson bokasérülés miatt nem lesz ott a portugálok ellen, sőt, Budapesten sem játszhat vasárnap.

AZ ÍR VÁLOGATOTT KERETE A NOVEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE

Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)

Védők: Seamus Coleman (Everton – Anglia), Jake O'Brien (Everton – Anglia), Dara O'Shea (Ipswich Town – Anglia), Nathan Collins (Brentford – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), John Egan (Hull City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia), Kevin O'Toole (New York City – Egyesült Államok)

Középpályások: Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia), Jayson Molumby (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Conor Coventry (Charlton – Anglia), Mark Sykes (Bristol City – Anglia), Andrew Moran (Los Angeles Galaxy – Egyesült Államok)

Támadók: Adam Idah (Celtic – Skócia), Troy Parrott (AZ – Hollandia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town – Anglia), Festy Ebosele (Istanbul Basaksehir – Törökország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia)

Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország