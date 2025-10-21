A Real Madrid megfellebbezte a tengerentúlon sorra kerülő Barca-meccset

A királyi klub érvelése szerint a La Liga döntése megsérti a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság integritását. A madridiak értelemszerűen nem értenek egyet a Javier Tebas vezette szervezet döntésével, s a CSD-hez fordultak, hogy lépjen közbe az ügyben, írja a sportportál.

A CSD jogászai jelenleg a Real Madrid fellebbezését elemzik, s a Királyi Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) válaszára várnak, miután a szervezet október hatodikán kért információt a szövetségtől a szóban forgó mérkőzés tengerentúli rendezésének jóváhagyását övező jogi kontextusról.

A Real Madrid csapatkapitánya, Dani Carvajal egy hétfő esti nyilatkozatban bírálta a Villarreal–Barcelona mérkőzés Miamiban való megrendezését.

„Szerintem ez a döntés meggyengíti, s beszennyezi a bajnokságot, miután nem minden csapat versenyezhet ugyanazon feltételek mellett. Fontos lenne, hogy mi játékosok, a klubok és maga a liga is tisztességes legyen. Egy tisztességes versenyért kell küzdenünk, mert szerintem ez nem az” – fogalmazott Carvajal.

A La Liga elnöke, Javier Tebas ezt követően az „El Chiringuito” című tévéműsorban kelt ki a Real Madrid ellen, mondván, hogy a klub televíziójának (Real Madrid TV) játékvezetőkkel foglalkozó videói azok, amelyek ártanak a bajnokság tisztaságának.

Carvajal az Instagram-oldalán válaszolt Tebas állításaira.

„Uram, szerintem a szabályok áthágása az, ami árt a bajnokságnak. Teljesen mindegy, mi a véleménye a Real Madrid TV videóiról, de nem hagyhatja figyelmen kívül a ténye, miszerint a már emlegetett döntés megszegi a bajnokság szabályait, s a mérkőzés e formában való megrendezése szégyenfolt lesz az ön versenysorozatán” – írta Carvajal.

Mindeközben nem Carvajal az egyetlen a Real Madrid háza táján, aki nyilvánosan bírálta a Villarreal–Barcelona összecsapás tengerentúlra vitelét. Thibaut Courtois, a királyiak belga kapusa a Juventus elleni BL-meccs előtti sajtótájékoztatón adott hangot a véleményének.

„Ez a döntés egyértelműen árt a bajnokság tisztaságának. Könnyű példálózni az NBA-vel és az NFL-lel, de az NBA-ben minden csapat 82 meccset játszik, míg a rájátszás menetrendje fix, senki sem változtatja meg csak úgy. Mindeközben az NFL-lel kapcsolatos döntésekről minden franchise tulajdonosa szavaz, nálunk viszont ennek az ellenkezője történt – mondta Courtois. – Ez torzítja a bajnokságot és megsérti a játékosokkal kötött megegyezést. Minden csapattal egy hazai és egy idegenbeli mérkőzést kell játszanunk. A La Ligában egy idegenbeli mérkőzés nagyon nehéz tud lenni, ilyen például a Real Sociedad otthonában pályára lépni, de a Villarreal vendégeként sem egyszerű játszani. Mindenkinek otthon és idegenben kell megmérkőznie az ellenfelekkel, kivéve vis maior (Olyan előre nem látható, elháríthatatlan és külső behatás, amely felmentheti a szerződő feleket kötelezettségeik teljesítése alól. Ilyen például egy természeti katasztrófa, vagy egy háború – a szerk.) esetén.”

A belga kapus ezt követően kritizálta Javier Tebas La Liga-elnök nyilvános megszólalásait és közösségi média-aktivitását, s megjegyezte, hogy a liga cenzúrát és manupulációt követett el azzal, hogy a hétvégi meccsek közvetítésein nem lehetett látni a játékosok tiltakozását.

Mint ismert a hétvégi fordulóban a játékosko 15 másodperccel késleltették a találkozók kezdését – így tiltakoztak az ellen, hogy a liga nem egyeztetett velük a december 20-i mérkőzésről. Más kérdés, hogy a találkozók televíziós közvetítésében nem volt látható a játékosok akciója.