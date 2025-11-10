Újabb nehézségek a Real Madridnál, Courtois és Valverde is megsérült

A Real Madrid hétfőn rövid közleményt adott ki mindkét játékos esetében. Mint kiderült, a belga kapus, Thibaut Courtois jobb lábában a hosszú combközelítő izom sérült meg, és az uruguayi középpályás, Federico Valverdének is a jobb combjával van gondja, a félig hártyás izmában érzett fájdalmat.

A spanyol As szerint egyik futballista sérülése sem súlyos, várhatóan 10-12 nap kihagyás vár rájuk, a válogatottjukban viszont így nem lépnek pályára – Belgium Kazahsztánnal és Liechtensteinnel, Uruguay Mexikóval és az Egyesült Államokkal csap össze a napokban.

Jelenleg így hat sérültje van a királyi gárdának, a két említett játékoson kívül Dani Carvajal (térdsérülés), Franco Mastantuono (szeméremcsonti fájdalom), Antonio Rüdiger (combhajlító-sérülés) és Aurélien Tchouaméni (combhajlító-sérülés) sem bevethető.

Mint beszámoltunk róla, sajtóhírek szerint nemcsak ilyen jellegű problémák vannak a blancóknál, állítólag Xabi Alonso vezetőedző elveszítette az öltöző egy részét.