Nemzeti Sportrádió

Újabb nehézségek a Real Madridnál, Courtois és Valverde is megsérült

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.11.10. 20:31
null
Úgy tűnik, Federico Valverde és Thibaut Courtois sérülése sem súlyos (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid Federico Valverde Thibaut Courtois La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Real Madrid két játékosa, Thibaut Courtois és Federico Valverde is kihagyja válogatottja mérkőzéseit a héten sérülés miatt.

A Real Madrid hétfőn rövid közleményt adott ki mindkét játékos esetében. Mint kiderült, a belga kapus, Thibaut Courtois jobb lábában a hosszú combközelítő izom sérült meg, és az uruguayi középpályás, Federico Valverdének is a jobb combjával van gondja, a félig hártyás izmában érzett fájdalmat.

A spanyol As szerint egyik futballista sérülése sem súlyos, várhatóan 10-12 nap kihagyás vár rájuk, a válogatottjukban viszont így nem lépnek pályára – Belgium Kazahsztánnal és Liechtensteinnel, Uruguay Mexikóval és az Egyesült Államokkal csap össze a napokban.

Jelenleg így hat sérültje van a királyi gárdának, a két említett játékoson kívül Dani Carvajal (térdsérülés), Franco Mastantuono (szeméremcsonti fájdalom), Antonio Rüdiger (combhajlító-sérülés) és Aurélien Tchouaméni (combhajlító-sérülés) sem bevethető.

Mint beszámoltunk róla, sajtóhírek szerint nemcsak ilyen jellegű problémák vannak a blancóknál, állítólag Xabi Alonso vezetőedző elveszítette az öltöző egy részét.

Spanyol labdarúgás
9 órája

Kong a vészharang a Real Madridnál, Xabi Alonso elveszíthette az öltözőt – sajtóhír

„Ez a mostani egy átlagos Real Madrid. Kevés a zseni a csapatban és még kevesebb a vezéregyéniség.”

 

 

Real Madrid Federico Valverde Thibaut Courtois La Liga
Legfrissebb hírek

Új többségi részvényese van az Atlético Madridnak

Spanyol labdarúgás
7 órája

Kong a vészharang a Real Madridnál, Xabi Alonso elveszíthette az öltözőt – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
9 órája

Lewandowski triplázott, a Barcelona hatgólos meccsen nyert a Celta Vigo ellen

Spanyol labdarúgás
23 órája

Az Atlético Madrid tartja jó formáját; kétgólos Villarreal-siker

Spanyol labdarúgás
2025.11.08. 22:57

Három vereség után nyert újra a Sevilla

Spanyol labdarúgás
2025.11.08. 18:17

Férfi kosár Euroliga: a Real Madrid megint megnyerte az el Clásicót

Kosárlabda
2025.11.07. 23:26

Hiába törte meg a jeget a korábbi Real Madrid-center Elchében, Oyarzabal büntetője pontot ért a Real Sociedadnak

Spanyol labdarúgás
2025.11.07. 23:03

Több mint húszezer szurkoló nézte meg a Barcelona edzését az új Camp Nouban – fotók, videó

Spanyol labdarúgás
2025.11.07. 13:28
Ezek is érdekelhetik