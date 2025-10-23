Igor Tudor: Többet érdemeltünk volna

„Megvan kilenc pont a kilencből, így pozitívan tekinthetünk a jövőre. Ne tévesszen meg senkit, egy jó csapat ellen játszottunk, amely jól védekezett, tehát nem volt könnyű dolgunk. Ráadásul a kapusuk is remek formában védett”– idézi az UEFA Aurélien Tchouaménit. A Real Madrid francia középpályása így folytatta: „Tudtuk, hogy a középpályán mit kell tennünk. Mindannyian tudjuk a szerepkörünket.”

Thibaut Courtois is elégedetten nyilatkozott: „Nagyon elégedettek vagyunk, mindkét csapatnak voltak lehetőségei, meg kellett küzdenünk a győzelemért. Talán nem találtuk a mérkőzés ritmusát. Az volt a terv, hogy a támadóink szélesen játszanak, nekem pedig söprögetőkapusként kellett játszanom. Jude Bellingham és Vinícius Júnior is varázsolt a gólnál, Jude visszatér a legjobb formájához. Összességében szerintem megérdemeltünk volna még egy gólt. Nem én vagyok a leggyorsabb, de örülök, hogy segíthettem a csapatomat Dusan Vlahovics ziccerénél.”

„Tudtuk, hogy ez rendkívül kiélezett mérkőzés lesz. Nagyon jól kezdtünk, aztán jött a gól, de nem tudtuk eldönteni a mérkőzést. Nagyon elégedett vagyok, Arda Güler folyamatosan fejlődik. Már 30 mérkőzés körül jár nálunk, pedig még csak 20 éves. A nyomásgyakorlásban még fejlődnie kell, de nagyon tehetséges. A Juventus nyomást helyezett ránk, de ez normális. A BL-ben örülni kell minden győzelemnek.” – kezdte értékelését Xabi Alonso.

A Real Madridot irányító spanyol edző nem csak a török támadót méltatta. „Bellingham a gólját leszámítva is kompakt mérkőzést játszott. A Getafe ellen is jól teljesített, de most még jobban játszott. A középpálya közepén remekül helyt áll, a támadásban és a védekezésben is kiveszi a részét és ösztönösen odaér a támadások befejezésére. Ő az egyik legkompaktabb játékos a világon. Örülök Éder Militao visszatérésének is. Eddig is jól teljesített, de szerintem még ennél is többet tud nyújtani, azonban nem szabad elfelejteni, hogy két térdsérülésből jött vissza. Dean Huijsen kapcsán csak szombaton árulom el, játszik-e a Barcelona ellen.”